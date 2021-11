Ficha técnica: 0 - Real Betis: Casto, Chica, Mario (Amaya, m.5), Dorado; Nacho; Juanma, Beñat, Iriney; Jefferson Montero (Pozuelo, m.46), Santa Cruz y Jonathan Pereira (Salva Sevilla, m.59). 1 - UD Levante: Munúa; Del Horno, Nano, Ballesteros, Javi Venta; Juanlu (Rubén, m.74), Iborra, Barquero (Farinós, m.61); Xavi Torres, Valdo (Pedro López, m.84) y Koné. Goles:



0-1. m.32, Juanlu

La UD Levante arrebató el liderato al Real Betis al derrotarle (0-1) en un partido carente de calidad y en el que se impuso la contundencia y oficio de los levantinos, ante un rival con juego desconocido, muy distante al que le llevó a obtener cuatro triunfos consecutivos. [Estadísticas del partido]



La UD Levante, con jugadores muy experimentados y con oficio, supo maniatar a los verdiblancos en su línea de creación de juego, y esperó la ocasión propicia para tratar de solventar el partido, en esporádicos contragolpes, especialmente en el primer periodo.



El Betis, pese a que no hizo el comienzo de juego que suele tener habitualmente, dispuso de diversas ocasiones en el primer cuarto de hora, como el lanzamiento de Juanma (m.14) con desvío providencial de Munúa a córner, y una posterior jugada de Jefferson Montero con balón que se perdió junto al poste izquierdo de Munúa.



Sin embargo, en un fallo verdiblanco, llegó el gol del Levante, obra del ex bético Juanlu, en colaboración de Casto, con balón que desvió el meta con las piernas y que le pasó por debajo.



Pudo sentenciar el Levante, ya en las postrimerías del primer periodo, pero Koné no supo culminar un esporádico contragolpe que Casto, a media salida, desbarató.



En el segundo tiempo el Betis arreció en sus intentos y mejoró su juego pero no lo suficiente como para dar la vuelta al resultado, pese a que dispuso de opciones para ello, ante la contundencia de la cobertura de los levantinos.



Con el marcador a favor, la UD Levante se fue pertrechando en su parcela, con un juego rudimentario pero con una eficacia tremenda, y tan solo en una ocasión se acercó al marco defendido por Casto, ante un Betis que se fue diluyendo en su juego y en sus posibilidades.