US Open 2011 | Djokovic - Federer Djokovic remonta a Federer in extremis y pasa a la final del US Open

El serbio doblega a su rival tras cinco agónicos sets: 6-7, 4-6, 6-3, 6-2 y 7-5

Federer llega a tener el partido con dos mangas a cero a su favor

Todos los datos y estadísticas del Djokovic- Federer

10.09.2011 | 23:35 horas Por RTVE.es/ EFE

