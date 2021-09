Mundial de Natación de Shanghái 2011

La española Mercedes Peris ganó su semifinal, se clasificó con el segundo mejor tiempo para la final de los 50 metros espalda y estableció un nuevo récord de España en los Mundiales de Natación de Shanghái. En la segunda semifinal se impuso la rusa Anastasia Zueva con el mejor crono de todas las semifinalistas, 27.88 por 27.93 de la española.

La nadadora de Valencia rebajó su propio récord nacional que tenía en 28.01 desde los Campeonatos de Europa de Budapest, en agosto de 2010, donde consiguió medalla de bronce, el mismo metal que ganó en los mundiales de piscina corta de Dubai 2010 en la misma distancia.

De este modo, crecen las posibilidades de Peris pueda optar a medalla en la final del jueves, ya que se clasificó con la segunda mejor marca, solo superada por la rusa Anastasia Zueva (27.88) y empatada con la bielorrusa Aliaksandra Herasimenia, mientras que el resto de participantes estuvo ya por encima de los 28 segundos.



Además, el registro de la nadadora española, que acudía a China con una mejor marca de 28.23, se convierte en el tercer más veloz del año en la distancia, por detrás de los 27.79 de la japonesa Aya Terakawa, que pasó con el séptimo mejor crono, y el de Zueva.

"He nadado con mucha rabia"

La española Mercedes Peris dijo que, al haber perdido una plaza entre las mejores en los 100 espalda, se tiró a competir en los 50 metros de ese estilo "con mucha rabia".

"Estaba molesta por lo que pasó en el 100, porque pensaba que había entrenado bien, pero bueno hay que pasar página. He nadado con mucha rabia, buscaba el 27, que ya se me quedó cerca en Budapest y ha salido en el momento justo".

"He salido a tope, porque para entrar en una final hay que nadar a tope, no hay que andarse con tonterías. Me he tirado a ganar", indicó la nadadora de Gandía (Valencia), que añadió: "No fueron los nervios, fue un cúmulo de circunstancias (en su eliminación en el 100). He entrenado bien para el 100. Ahora a la final a darlo todo".

Sobre sus opciones de medalla, respondió: "Yo sé con quién estoy nadando. Por qué no, pero hay que andarse con los pies y en el suelo". "Me he quedado sorprendida al ver que era la primera, me ha costado, siempre vas a por la marca y el puesto, pero nunca te esperas....".