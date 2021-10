Phelps, segundo en los 200 libre por detrás Lochte

El estadounidense Ryan Lochte se ha proclamado este martes campeón del mundo de los 200 metros libre en el Mundial de Natación de Shanghái, por delante de su compatriota Michael Phelps. El alemán Paul Biedermann, que defendía su título de Roma 2009, ha sido tercero y el surcoreano Tae Park, campeón el pasado domingo de los 400 libre, cuarto.

Esta es una de las dos pruebas en la que los dos americanos se cruzarán en Shanghái 2011. La otra será en los 200 estilos.

Ryan Lochte ha parado el crono en 1:44.41 por 1:44.79 de su compatriota y 1:44.88 del germano. El francés Yannick Agnel, mejor tiempo en las semifinales con 1.45.62, fue el gran derrotado de la final, quinto, con 1:44.99, por delante del ruso Nikita Lobintsev, con 1:46.57.

Phelps ha pasado en primera posición los primeros 50 y 100 metros con Lobintsev detrás de él y Lochte tercero, pero luego el nuevo campeón del mundo se ha puesto primero en el 150 para batir al súper medallista olímpico en el último largo.

Biedermann tiene el récord del mundo desde Roma 2009 con un tiempo de 1:42.00, pero conseguido en uno de los años en los que podía nadar con bañador fabricado con derivados del plástico.

"Me encanta nadar contra Lochte"

Phelps, ganador de 16 medallas olímpicas, cree que no tiene motivos para quejarse con su plata. "Creo que si yo hubiera estado al otro lado de la piscina tal vez se habría notado una gran diferencia, pero pensé que podría conseguir ser el primero y no lo fui, y él, de alguna manera, ganó junto a mí", comentó Phelps.

"No me puedo quejar. Ya sé que yo no gané, pero al mismo tiempo, después de lo que hemos hecho en los últimos 16 meses, he estado un segundo más rápido que el año pasado", insistió.

"Estoy yendo en la dirección adecuada, así que estoy muy contento con lo conseguido esta noche también", declaró. Phelps comentó también su buena relación con Lochte, con quien dijo que bromea de vez en cuando, entre otras cosas, sobre su rivalidad en la piscina.

"Juntos estamos súper relajados, nos divertimos y nos encanta nadar el uno contra el otro", reveló.

"He podido nadar contra excelentes nadadores a lo largo de mi carrera, pero creo qué el y yo, en muchos eventos, cuando él y yo nadamos juntos, ponemos lo mejor de nosotros mismos, y siempre estoy deseando nadar contra él, cada vez que tengo la ocasión", agregó.

El estadounidense dijo también que para él había sido uno de los días "más duros" del campeonato, y comentó su decepción por haber quedado undécimo por la mañana en las series de los 200 metros mariposa. "No me esperaba quedar a 1:56 (quedó a 1:55,71), fue un poco sorprendente, pero bueno, quería reservarme para esta noche", concluyó.

"Es todo culpa mía que ya no sea tan rápido. Eso lo sé", dijo Phelps, aludiendo a un 2010 en el que la natación pasó a un segundo plano y el golf se convirtió en su mayor interés. A Phelps, de 26 años, no le quedan más recursos que apretar más para los Juegos Olímpicos 2012.

"Sé lo que tengo que hacer para hacer aún más excitante el año próximo", aseguró el hombre que más oros acumula en la historia olímpica. Los ocho oros de Pekín son un recuerdo imborrable, pero todo indica que los rivales le perdieron el miedo a la superestrella de Estados Unidos.

"Lo que ha hecho Michael ha pasado a la historia, pero de eso hace tres años. Ahora estamos en el 2011 y yo soy mejor nadador", había dicho Lochte ya antes del primer duelo directo.

Lochte cumplirá 27 años el 3 de agosto. Dueño de un enorme potencial quizás afectado por su afición por la comida basura en McDonald's -en Shanghai aseguró que está comiendo menos hamburguesas-, parece estar encaminando su carrera rumbo a una gran actuación en Londres 2012.