Alberto Contador ha desmentido la posibilidad de retirarse del Tour de Francia por los problemas en la rodilla derecha producto de las tres caídas que ha sufrido en la presente edición.

El ciclista español aseguró que se irá a casa, pero "cuando llegue a París" el próximo día 24 de julio, al finalizar la última etapa.

L'Equipe, diario oficial del Tour de Francia, plantea este martes en portada: "¿Contador pronto a casa?". Y en el interior explica que la "acumulación de problemas" podría obligar al ciclista madrileño a abandonar la carrera.

El diario francés incluso llega a especular con el abandono antes de los Pirineos, cuya primera etapa se disputará el jueves con final en Luz Ardiden, primera cita para los favoritos.

Contador fue preguntado al respecto antes de la etapa que se disputa en estos momentos entre Aurillac y Carmaux, y fue tajante.

"Retirarme no se me ha pasado por la cabeza. Me voy a retirar, sí, pero cuando llegue a París", señaló el líder del Saxo Bank.

Además, el triple vencedor del Tour de Francia señaló su mejoría del golpe en la rodilla. "Me he levantado mucho mejor, la rodilla apenas me duele y además está menos inflamada", dijo.

Contador había admitido en la rueda de prensa de la jornada de descanso cierta preocupación por su rodilla, ya que le impedía el desarrollo normal de su pedaleo, pero aseguró que se encontraba en buenas condiciones para afrontar a partir del jueves mas etapas pirenaicas.