El ciclista español Alberto Contador ha asegurado que, a pesar de las complicaciones que han rodeado sus últimas temporadas como corredor, cuando está sobre la bici en una competición "nada ni nadie" puede distraerle de sus objetivos.

“Viví grandes tensiones“

"Las últimas temporadas han sido bastante complicadas. Viví grandes tensiones que terminaron con el cambio de equipo. Sin embargo, cuando estoy en una carrera nada ni nadie puede desconcentrarme", afirma Contador en una entrevista publicada hoy por el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport'.



El actual líder del Giro de Italia explica en el rotativo que precisamente de Armstrong ha aprendido "muchas cosas" en los últimos años, como algunos aspectos tácticos útiles para preparar las carreras o el hecho de saber distinguir las personas del entorno que son "válidas" y las que no.



Contador, que ya en 2008 terminó primero en la competición italiana, señala que sigue siendo la misma persona que entonces, aunque reconoce que su estado de forma actual es mejor que hace tres años y que como corredor es "más experto y más sólido".

“Este año he podido preparar mejor el Giro“

"Alberto Contador es siempre la misma persona, pero como corredor soy más experto y más sólido. En las subidas puedo mantener ritmos altos durante más tiempo. Después el estado de forma obviamente no es el mismo: este año he podido preparar mejor el Giro, mientras que la otra vez me llamaron a última hora cuando estaba de vacaciones", recuerda el ciclista madrileño.



Respecto a sus rivales, el de Pinto sigue señalando a los italianos Michele Scarponi (Lampre) y Vicenzo Nibali (Liquigas). Sobre este último, Contador asegura que las montañas que quedan por subir en el Giro se adaptan mejor al italiano que a él y, por ello, advierte de que conquistará puestos más altos que el que ocupa actualmente, cuarto en la tabla.



El bicampeón del Tour también se refiere durante la entrevista al descenso del monte Crostis, en la decimocuarta etapa, a través de ocho kilómetros de tierra.

"Parece que han hecho un buen trabajo (...), pero nos han dicho que los coches de los directores técnicos no podrán seguir la carrera en la bajada", indica el ciclista.

“La llegada al monte Zoncolan es importantísima y estupenda, también sin el Crostis“

"Francamente, me parece que es un riesgo excesivo e inútil y después de lo que ha pasado creo que no merece la pena. Esa etapa (la decimocuarta) con la llegada al monte Zoncolan es importantísima y estupenda, también sin el Crostis", sentencia el madrileño.