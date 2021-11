El Barça recupera a Xavi Hernández para su visita al Valencia este miércoles. El centrocampista azulgrana regresa a la convocatoria después de casi una semana de baja por una rotura fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda.

Fue el propio Xavi el que anunció que estaría disponible para la 26ª jornada en rueda de prensa posterior al parte médico que daba cuenta de su lesión.

El de Terrassa se perdió el partido de Liga del sábado ante el Mallorca (0-3) al igual que Dani Alves, aunque el brasileño fue por sanción. Cumplida la misma, el lateral también está disponible para el partido de Mestalla.

Los que no se han recuperado aún son el meta Víctor Valdés y el central Carles Puyol, por lo que Guardiola ha dado entrada en la convocatoria al portero del filial Rubén Miño, mientras que Pinto apunta a la titularidad.

El que es duda para viajar a Valencia es el propio técnico del Barça, Pep Guardiola, que no ha podido dirigir la sesión preparatoria de este martes a consecuencia de una lumbalgia. Hasta que no se verifique su estado de salud para el miércoles no se sabe si dirigirá él a su equipo o lo hará su segundo, Tito Vilanova.

La molestia la arrastraba desde hacía dos semanas, pero se ha agudizado en las últimas horas, lo que ha motivado que los servicios médicos del club le hayan aconsejado reposo.



El técnico de Santpedor está haciendo tratamiento y su evolución marcará la disponibilidad para viajar a Valencia, donde juegan el partido de Liga con el club 'che' en Mestalla (22:00h).