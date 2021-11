El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, actual jugador del Milan, ha vuelto a cargar contra el entrenador del Barcelona, Pep Guardiola, al señalar que su problema en la entidad azulgrana "fue un hombre" y ese es "el filósofo", refiriéndose al técnico barcelonista.

En unas declaraciones al programa 'Eurogoals One to One' de la cadena Eurosport, que se emitirá el próximo lunes, Ibrahimovic ha explicado que en Barcelona comprobó que el mundo del fútbol "puede cambiar muy rápido".

"Yo no tenía problemas con nadie. No hay nadie que pueda decir que hice algo mal. Los primeros seis meses todo era excepcional, iba muy bien y algo sucedió. Yo todavía no sé lo que pasó. Todavía estoy esperando la respuesta... Un par de meses después año nuevo (2010), (Guardiola) no me habló nunca más", ha explicado.