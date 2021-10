El delantero sueco del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, considera que lo que tiene que hacer su equipo para doblegar el miércoles al Real Madrid en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, es "todo lo contrario" que lo que hicieron en el Santiago Bernabéu cuando ambos se midieron hacer dos semanas. [En vivo: AC Milan - Real Madrid]

"Debemos hacer todo lo contrario a lo que hicimos en la ida en el Bernabéu; nos dominaron, estuvimos lentos y poco agresivos, pero este es otro partido y haciendo lo contrario que en Madrid podemos vencer y demostrar que somos tan fuertes o más que ellos", expresó, en la víspera del encuentro europeo.

El ariete, que mantiene "una buena relación con Mourinho" tras un "año fantástico con él en el Inter", sólo piensa en el partido, donde espera poder hacer algo más que en el coliseo madridista. "En cada encuentro trato de marcar y ayudar a mis compañeros, de momento no he conseguido llegar al máximo, pero lo intento siempre, lo más importante es estar ahí", confía.

El sueco no se olvida del Barça

Y es que el sueco todavía no ha terminado de adaptarse al equipo 'rossonero'. "Me siento bien, libre en el sistema. Estoy tratando de ayudar a mis compañeros, pero aún tenemos que conocernos mejor. Milán es como una segunda casa, el ambiente siempre es fantástico, pero para estar contento fuera del campo hay que estarlo primero dentro, mañana será un gran estímulo jugar en un San Siro lleno", señala.

“Milán es como una segunda casa“

Así, recalca que en el Milan tiene más opciones de juego, algo que agradece tras haberse sentido encorsetado la temporada pasada en el FC Barcelona: "Puedo jugar en el área o fuera, obviamente depende de mis compañeros. Si juega Inzaghi, no voy mucho al área; con Ronaldinho es diferente, depende de lo que quiere el mister y de las características de los otros delanteros".

"En el Barcelona no tenía libertad de movimientos, estaba demasiado en el área y no me gustaba", añade, sabedor de que el equipo necesita de su puntería para encarrilar la clasificación europea y mejorar en la Serie A tras la derrota en el clásico del sábado. "Contra la 'Juve' estuvimos muy fuertes, pero ellos marcaron dos goles. Me disgusta haber fallado varias ocasiones, pero estoy seguro de que no se repetirá", resaltó.

“En el Barcelona estaba demasiado en el área y no me gustaba“

"Debo y quiero hacer todavía más, cuando llegas a un nuevo equipo esperas mucho, quieres ganar, pero todavía estamos al inicio y hay que encontrar el equilibrio. Hemos tenido mala suerte, como el sábado, pero es importante trabajar y estar concentrados", sentenció.