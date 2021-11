Xavi y sus 550 razones para amar al Barça

El centrocampista Xavi Hernández, que en San Mamés se convirtió en el jugador que más veces ha defendido la camiseta del Barcelona (550), ha jurado amor eterno a la elástica azulgrana.

"Para mí, defender la camiseta del Barça lo es todo y no me imagino defendiendo otra, porque es el club de mi vida", ha asegurado Xavi, quien ha dicho sentirse "muy feliz y orgulloso" por haber superado ya a Miguel como el jugador azulgrana con más partidos oficiales de la historia del club.

El de Terrassa ha dicho sentirse "un privilegiado" por ser "alumno de esta escuela", la del Barcelona, con la que tanto se identifica su juego, ha asegurado que aún tiene "cuerda para rato".

"Por mí jugaría a fútbol toda mi vida, pero sé que eso no puede ser", ha comentado Xavi, quien ha recordado que tiene contrato hasta el 2014 y que, piensa seguir "bastantes años más" vestido de azulgrana.

Recuperado de su tendinitis

La tendinitis aquileana que ha padecido en los últimos meses, parece que ya ha quedado atrás -"prácticamente ya no sufro en los partidos", ha desvelado- y en el partido de San Mamés se llevó una ovación de la afición del Athletic cuando fue sustituido.

"Allí siempre me han tratado muy bien. No es la primera vez que me llevo una ovación de 'La Catedral' y se me puso la piel de gallina. Estoy muy agradecido a la gente de San Mamés por ello", ha señalado.

Sobre el encuentro de Copa, Xavi ha destacado que no era nada fácil "jugarse el pase a cuartos en San Mamés", pero que aunque el equipo no hizo un fútbol excelente "supo tener paciencia y madurar el partido" para clasificarse "en un campo complicado, con una afición que aprieta mucho y en un terreno de juego en bastante mal estado".

En este sentido, el mediocentro azulgrana ha destacado la actuación del defensa Eric Abidal, autor del tanto visitante y que según Xavi está "a un nivel espectacular", tanto de central como lateral. "Su tanto -el primero que marca como azulgrana- demuestra, además, la confianza que tiene en estos momentos", ha añadido.

“Sería una falta de respeto hablar de una final Barça-Madrid en Copa“

Tras eliminar al Athletic, el Barça se enfrentará Betis en cuartos de final. Xavi ya ha advertido que, para ellos, la Copa "no es un torneo menor", que jugar la final de esta competición es "algo muy bonito" y que quieren volver a ganarla.

Sobre la posibilidad de que esa final sea contra el Real Madrid, que va por la otra parte del cuadro, el jugador catalán ha dicho que se trata de "una hipótesis muy bonita", pero que ahora mismo hay que centrarse en la ronda de cuartos, "pues sería un falta de respeto hablar ya de una final Barça-Madrid".