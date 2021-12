Marta Domínguez se declara inocente ante la jueza

Marta Domínguez se ha declarado inocente en su comparecencia ante la jueza titular del Juzgado Número 24 de Plaza de Castilla en Madrid, Mercedes Pérez Barrios, por la llamada 'Operación Galgo'.

La palentina se ha detenido ante los medios de comunicación a su salida negando que ella se haya "lucrado de nada" y que "nunca" ha "suministrado sustancias dopantes a nadie". "Se ha hecho mucho daño a mi imagen, a mi familia y a mis seres queridos", recalcó la atleta palentina.

“Se ha hecho mucho daño a mi imagen, a mi familia y a mis seres queridos“

"De mi casa no se han llevado nada porque nunca me he lucrado", aseguró Marta Domínguez. "Evidentemente tengo muy claro que soy inocente", agregó, "y volveré a competir en cuanto me recupere del embarazo", dijo.

“Volveré a competir en cuanto me recupere del embarazo“

Al ser preguntada por qué está involucrada en este caso afirmó: "Porque ha habido escuchas telefónicas". A continuación negó de manera tajante que "haya aparecido en un vídeo intercambiando sustancias prohibidas".

Sigue imputada La atleta palentina Marta Domínguez, campeona del mundo de 3.000 obstáculos, continúa imputada por un delito de tráfico de sustancias dopantes después de declarar en los juzgados de Plaza Castilla, han informado a Efe fuentes jurídicas. Durante cerca de dos horas, Domínguez ha contestado a las preguntas de la jueza Mercedes Pérez Barrios, titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, primero en calidad de imputada y después como testigo tras tomarla juramento. Las mismas fuentes han explicado que esa duplicidad ha provocado la protesta de los letrados presentes en la causa al considerarlo "una aberración jurídica" que puede llevar a la nulidad de la declaración de Domínguez, aspecto que no ha sido compartido por la magistrada.