Las reacciones ante el supuesto caso de dopaje de Marta Domínguez no se han hecho esperar. El capitán de la selección española de atletismo, Manuel Martínez, ha pedido "cautela, prudencia y respeto para que todo se aclare en su justa medida".

El plusmarquista nacional de lanzamiento de peso ha reconocido que la noticia le cogía "fuera de juego" e insistió en transmitir un mensaje de prudencia defendiendo la "presunción de inocencia" hacia la palentina, con la que ha coincidido desde la etapa en categoría cadete y que también ostentaba la capitanía del equipo femenino español.

"Lo que habría que destacar es que este tipo de cuestiones e investigaciones deberían de llevarse con el máximo secreto y sigilo, pero parece que en este país resulta imposible y siempre se acaba filtrando".

Martínez reconoció que deportes como el atletismo o el ciclismo siempre están "más expuestos" a la posibilidad de que algún deportista pueda caer en el dopaje "porque en ambos se lleva el cuerpo al límite de su resistencia y las tentaciones son mayores, porque conseguir una mejora se refleja más en un deporte individual que en el colectivo, donde también cuenta la técnica y el bloque".

Chema Martínez, subcampeón de Europa de maratón, ha afirmado que "hay que dejar trabajar a la Guardia Civil"."La noticia asusta. Es un momento delicado pero hay que esperar. Igual es una declaración normal", ha asegurado el madrileño.

El fondista está convencido de que "por ahí fuera lo aprovecharán para dar caña al deporte español" y, en relación con el dopaje, afirmó que "hay deportistas intachables y otros dispuestos a conseguirlo todo a cualquier precio, y a estos hay que perseguirlos".

La corredora vallisoletana Mayte Martínez ha afirmado que se hallaba "en estado de shock" cuando ha conocido la noticia. "Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario y, por tanto, no se puede establecer ningún juicio ni hacer ninguna valoración, hasta que no haya acusaciones firmes al respecto", ha matizado Mayte, quien ha destacado que "ante el dopaje, la tolerancia siempre ha de ser cero".

Para la que fuera medalla de bronce en 800 metros en los Mundiales de Osaka (Japón), "esta noticia es impactante, pero ahora hay que dejar que investiguen y, si los implicados tienen la conciencia tranquila, como la tendría yo si viviera la misma situación, no pasará nada", ha concluido.

Además ha recordado que la palentina "se encuentra embarazada" , por lo que está "preocupado si la situación puede perjudicar a su actual estado". No obstante ha abogado por "dejar trabajar a la Justicia" y esperar a que "transcurra la investigación", ha concluido.

El campeón olímpico de 1.500 metros Fermín Cacho se ha mostrado "sorprendido" por la detención de la atleta Marta Domínguez y se ha quedado "helado" con la noticia . No obstante, se ha mostrado "cauto", ya que ha abogado por "apurar la presunción de inocencia que tiene cualquier persona o deportista".

Palencia, con Marta

Por su parte el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia, Marco Antonio Hurtado, ha pedido, "prudencia" respecto a la noticia pues considera que "el daño es irreparable".

"Vamos a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. De momento, debemos ser muy prudentes. Este tipo de noticias no son buenas desde el punto de vista de la imagen".

"Marta está por encima de todas estas cosas y su trayectoria no hay que ponerla en duda. No llegar a ninguna conclusión antes de tiempo. La ciudad de Palencia siempre ha estado muy implicada con ella y no hay duda del cariño que profesa a la mejor atleta de todos los tiempos", ha concluido.