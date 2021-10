Iker Casillas, capitán del Real Madrid, reconoció que la buena etapa del brasileño Ronaldinho, al que se enfrentará en el duelo con el Milan, fue la del Barcelona, cuando "era intratable y temido", pero señaló que "ya no es el mismo".

"Su mejor momento futbolístico lo vivimos con el Barcelona hace cuatro años. Era intratable y temido por todos los rivales, y también para mí. Ya no es el mismo, pero siempre quiere hacer un papel bueno ante el Real Madrid. Siempre le motiva y a nosotros también jugar contra el Milan", aseguró Casillas.

Los últimos recuerdos de Casillas ante equipos italianos no son buenos. Ha perdido en las tres últimas visitas de conjuntos de ese país al Santiago Bernabéu. "Son malos recuerdos, pero una cosa buena del fútbol es que son resultados y estadísticas que están para romperlas", señaló.

Ante el Milan, el capitán blanco cumplirá 104 partidos, "otro récord", ya que superará al portero germano Oliver Khan. "Nunca se cansa uno de estos records, pero ya vas entrando en años, y tengo 29, que no es preocupante para empezar a pensar si tengo que dejar el fútbol, pero estoy muy contento porque jugar en el Real Madrid me ha dado esta oportunidad. Llevo once campañas, y en todas he jugado la 'Champions' y por eso es más fácil, pero es un camino largo por recorrer", afirmó.

Coincidió con su técnico, José Mourinho, en que el duelo ante el Milan es "un partido más", aunque destacó Casillas la fuerza del rival para medir el crecimiento del Real Madrid.

"Es verdad que es un partido más, pero no deja de ser un Real Madrid-Milan. Es el partido más serio de la temporada ante un equipo formado y experimentado que ha fichado a grandes jugadores, con peso específico internacional, que hacen que tengan un equipo bastante fuerte. Nosotros somos un equipo joven e ilusionado en plena construcción que tenemos que ir dando cada vez un poco más", subrayó.

"El partido llega en buen momento para nosotros. Los resultados de las últimas semanas nos dan más confianza. Ante el Milan tenemos la oportunidad de corroborar esa confianza", añadió.

No cree Casillas que su rival vaya a jugar con cinco delanteros. "Sería exagerado", aseguró. "Si lo hacen, el centro del campo sería nuestro y es donde se domina un partido siempre. Va a ser un encuentro competitivo, con buen fútbol y grandes jugadores. No sé si este Milán es mejor que el de la pasada temporada. Aquí nos gano y allí conseguimos un empate", comentó.