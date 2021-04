El FC Barcelona emprenderá acciones legales contra Joan Laporta

La Asamblea de compromisarios del FC Barcelona ha decidido, por primera vez en la historia del fútbol español y del club blaugrana, que la junta directiva presidida por Sandro Rosell plantee una acción social de responsabilidad contra la gestión del equipo directivo de Joan Laporta realizada en el último ejercicio contable.



Una vez expuesta la reformulación de las nuevas cuentas (de los 11 millones de beneficios presentados por Laporta a los 79 de pérdidas presentados por Rosell), Eduard Coll, miembro del área social del club, instó a los asambleístas a que votaran la posibilidad de presentar una demanda contra la anterior junta.



Los 1.093 compromisarios presentes en el momento de la votación vivieron la decisión social "más importante en la historia del club", según Rosell, y decidieron con 468 votos a favor, 439 en contra y 113 en blanco, entre ellos el del propio presidente, que el club demande a Laporta y sus últimos compañeros de Junta.

"Proclamo la aprobación por Asamblea del ejercicio de acción de responsabilidad social", dictó el secretario Toni Freixa. A petición de Rosell, la Junta tuvo libertad de votos con una mayoría ajustada de votos a favor y el resto, en blanco.

Ahora, el conflicto económico entre la Junta entrante y saliente se decidirá en los tribunales una vez cumplido el trámite de llevar y votar en Asamblea una acción social de responsabilidad que nunca antes había tenido lugar. Por ello, Rosell ofreció un discurso en el que a título personal dio sus razones para votar a favor o en contra de tan magna decisión.

"Este momento no es agradable, no nos gusta, pero la ley dice que esto ha de suceder cuando hay cuentas negativas. Me encantaría pasar página, no es nada agradable lo que estamos haciendo, es horroroso y que nos haya tocado a nosotros encender este proceso que nunca antes se había dado en el club", manifestó un serio Rosell.

Y es que una acción social de responsabilidad conlleva que, una vez el juez falle, o bien la Junta de Laporta o bien el club tenga que hacer frente a las pérdidas del mandato del ahora líder de Solidaritat Catalana. "Si no se lleva a cabo la acción de responsabilidad, y un juez dice que los miembros de la anterior Junta tiene que pagar, que quizá no, el club es más pobre", explicó.

Por todo ello, Rosell se sinceró ante los compromisarios. "Vamos a tomar la decisión social del club más importante de toda su historia. Mi conciencia me ha hecho trabajar muchísimo en esta cuestión. Tanto que la Junta en este punto tiene libertad de voto, para que voten lo mejor para el Bara, para el club. Todo lo que pensé, y es cuestión muy personal, porque esto no lo he hablado con la Junta, y os habló de tu, como socios, quiero decirlo", manifestó.

Argumentos a favor esgrimidos por Rosell -Por estar hablando de pérdidas finales acumuladas de 48,7 millones de euros que si no son asumidas por la Junta anterior, lo tendrá que asumir el club. -Porque se han desprendido de patrimonio para cuadrar balances negativos fruto de mala gestión. -Por una cultura de malbaratar con gastos injustificados. -Por invertir pésimamente en propiedades y jugadores y que difícilmente pueden explicarse con ningún criterio razonable.