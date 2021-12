Iker Casillas, Hijo Predilecto de Navalacruz

Horas después de haber aterrizado en Madrid procedente de Palma de Mallorca, Íker Casillas se ha traslado a Navalacruz (Ávila), el pueblo de sus padres y abuelos, al que él considera el suyo, para recibir muy emocionado el título de Hijo Predilecto.

Cientos de personas han colapsado el centro de esta localidad, de apenas 300 habitantes, para sumarse a este homenaje en las mismas calles por las que Casillas ha confesado haber realizado "travesuras, como cualquier chaval de 7 u 8 años".

En el lugar donde asegura haber pasado "momentos inolvidables" y "veranos que se pasan rápido y muy bien", el portero de la selección española de fútbol y del Real Madrid ha sido agasajado por numerosas personas, sobre todo chavales, llegadas desde todos los pueblos de alrededor y algunos desde Móstoles ataviadas con camisetas de la Selección Española o del club blanco.

Allí, el homenajeado se ha fotografiado con sus padres y el resto de su familia, así como con el autor de la obra y el alcalde del pueblo, en medio de una multitud que no dejaba de corear el nombre del guardameta.

El homenaje ha consistido en el descubrimiento de una escultura en La Plazuela, antes de recibir en el Consistorio el título e Hijo Predilecto de Navalacruz , entre gritos de "¡Íker, Íker, Íker!" y "te lo mereces" o "sigue así, no cambies".

Ha recordado sus travesuras "como cualquier chaval"

El guardameta ha tenido un recuerdo para toda su familia -"casi todos somos primos"-, sus amigos y para Sara Carbonero "por supuesto", después de que desde el público algunos le gritaran: "¡Y a Sara!".

En esta jornada "muy especial", Casillas ha recordado las "travesuras" que ha realizado "como cualquier chaval de 7 u 8 años" en las calles de esta localidad en la que actualmente se construye una casa.

"Yo por aquí he correteado desde pequeño, he salpicado en el pilón con agua con mi madre detrás de mi. Son muchos recuerdos los que tengo aquí y espero tener muchos más", ha comentado, mientras reconocía no haber visto nunca tanta gente en Navalacruz, salvo algunas veces en Nochevieja. En este sentido, ha reconocido que el hecho de que "tu pueblo adoptivo o familiar te haga un homenaje, ha sido muy bonito".