Después de ganar en Indianápolis, Dani Pedrosa ha manifestado que en el futuro habrá que tener en cuenta al estadounidense Ben Spies, segundo en la carrera y el año que viene correrá en el equipo oficial Yamaha, porque es un piloto rápido.



Pedrosa ha sumado por primera vez en cinco temporadas en MotoGP tres victorias en el mismo año. El piloto de Barcelona nunca había ganado más de dos carreras y en 2010 se ha impuesto en los grandes premios de Italia, Alemania e Indianápolis. "Por fin", dijo el de Honda, que se lamentó de la caída del pasado mes de julio en el circuito californiano de Laguna Seca.

El piloto de HRC también explicó que la próxima carrera va a ser difícil porque el circuito de Misano, en Italia, siempre es complicado para Honda. "Misano, saliendo en esas pequeñas curvas, un motor tan agresivo, hace patinar mucho la rueda, pero vamos a tratar de trabajar al máximo para conseguir esa docilidad que nos de esa buena tracción y estar mas cerca de las Yamaha".



"Estoy cansado, el final de la carrera ha sido muy duro, hacía mucho calor. Cuando te levantas y te da el aire es tan caliente que casi es peor y claro no puedes aflojar y hay que seguir", comentó.

"La moto patinaba mucho en las curvas en las últimas vueltas y había que levantarla muy pronto y encontrar siempre la tracción, pero hemos podido aprovechar esta recta, la moto era veloz y eso nos ha ayudado a ganar la carrera. Por contra teníamos las curvas donde la moto nos entrega la potencia muy fuerte", consideró.

Neúmatico duro

Respecto a los neumáticos, Pedrosa dijo: "Tenía duda respecto a los neumáticos porque ellos han elegido el blando y nosotros con ese no hubiéramos podido llegar al final de la carrera. He conseguido hacer unas buenas vueltas y esta victoria sabe muy bien y al equipo también".



"Cuando sales con neumático duro la diferencia reside en esas primeras vueltas en las que al neumático duro cuesta cogerle el "grip" (agarre), mientras que el poco más blando le puedes dar a tope. Ahí es cuando Spies ha empezado a hacer un poco de hueco y tenía miedo a que se acomodaran un poco pero he podido recuperar rápido y seguir hacia adelante", reveló.



Sobre el fichaje de Spies por el equipo oficial Yamaha, Dani declaró: "Le va a hacer seguir empujando (a Jorge Lorenzo) hasta que gane carreras. Habrá que tenerlo en cuenta porque es un piloto rápido".