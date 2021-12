Pedrosa: "Hay ganas de volver a ser un equipo ganador"

La decepción por su caída en Laguna Seca, cuando lideraba la carrera, se le pasó al día siguiente, "al despertarme en Indonesia". Y es que Dani Pedrosa no tiene tiempo para lamentaciones. Su meta en cada carrera es "ganar si tengo la oportunidad". Por eso, volvería a arriesgar como en la pista californiana, porque "resignarse a quedar segundo es peor que no luchar por ganar".

Dani Pedrosa es segundo en la general, a 72 puntos del liderato. Sabe que esa distancia puede ser un hándicap, ya que aunque recupere puntos en una carrera, "el colchón del líder es tan grande que es difícil meterle presión. Desde mi punto de vista, lo que me vale es hacer buenas carreras. Eso es por lo que tengo que mirar", comentó el piloto de HRC.

Honda ya ha fichado a Casey Stoner y Pedrosa está en proceso de negociación con su casa de siempre, la del ala dorada. "Estamos hablando y las cosas están marchando bien, normal. No tengo por qué tener miedo a nada. En breve, espero poder dar más información sobre este aspecto", declaró el piloto catalán.

Lo principal para Dani Pedrosa es que "hay muchas ganas de hacer que este equipo vuelva a ser ganador. Y eso me gusta, ya que en el pasado, yo también puse muchas ganas. A ver si al final podemos materializarlo pronto", reconoció.

El test de Brno

El test del próximo lunes debe servir a Honda para, en palabras de Pedrosa, "mejorar algo en las frenadas y salida de curva. Eso nos puede ayudar. También probaremos unas nuevas suspensiones, tanto de delante como de atrás. Tenemos más material para probar pero no sabemos si será para un futuro inmediato o no".

Preguntado sobre el cacareado fichaje de Rossi por Ducati, el de Castellar no duda que el italiano volverá a estar arriba. "Habiendo visto el potencial de Rossi todos estos años, seguro que estará delante con la moto que sea".

Sobre la M1, el pupilo de Alberto Puig no duda en que "Yamaha tiene cuerda para rato. Va a tener una buena moto en los próximos años". Sobre lo que no pudo pronunciarse, "porque no conozco sus habilidades en ese aspecto", es si Jorge Lorenzo sabrá evolucionar la moto con garantías como número uno de Yamaha. "No puedo opinar si le va a perjudicar que Rossi no esté", respondió Pedrosa.