El Barça cede ante las presiones coreanas

El FC Barcelona ha aceptado que una de sus estrellas, el argentino Lionel Messi, participe unos minutos en el partido amistoso que tiene programado a las 20:00 hora surcoreana (13:00 hora española) contra un combinado de la Liga de Corea del Sur en el World Cup Stadium de Seúl que contará, a pesar de todo, con la mayor parte de las 66.000 localidades ocupadas.

La llegada el lunes del Barcelona ha estado acompañada por un gran despliegue publicitario en Seúl, donde las imágenes de Messi, Xavi o Iniesta están presentes en los principales barrios comerciales de la capital surcoreana.

El jugador argentino deberá permanece, al menos, 30 minutos sobre el terreno de juego, de lo contrario el club dejará de ingresar 200.000 euros, tal y como estipula el contrato.

El acuerdo, firmado por la anterior directiva de Joan Laporta, exige la presencia del argentino así como del sueco Ibrahimovic. En caso de que alguno de los dos no jugase ni un minuto el club azulgrana sufriría una penalización de 400.000 euros. Si alguno de los dos no alcanzase un mínimo de 30 minutos sobre el terreno de juego la penalización sería de 200.000 euros.

Inicialmente, el entrenador barcelonista, Pep Guardiola, había subrayado que Messi no participaría en el partido del miércoles porque acababa de incorporarse tras un mes de vacaciones y para evitar el riesgo de una lesión.

La confirmación expresada por Guardiola ha causado un gran malestar entre los organizadores del partido, que tenían en el joven argentino al gran reclamo para llenar el estadio, lo que ha motivado una reunión de urgencia entre los representantes de la directiva del club que se han desplazado a Seúl y los promotores del encuentro.

Ante la amenaza de los patrocinadores de la gira asiática culé de poder suspender el partido si el '10' no jugaba, el conjunto catalán ha cedido y ha asegurado, a través de su página web, que finalmente sí jugará ante los coreanos. Aunque no se espera que particpe ni un minuto más de los necesarios para no sufrir penalización.

Más allá de las penalizaciones, la organización ha insistido ante los representantes del Barcelona de la idoneidad de que el argentino esté en el césped, y no sólo salude a los aficionados, para no deslucir el interés que ha despertado la llegada del astro suramericano a Seúl.

Parece que a Guardiola se le acumulan los contratiempos en esta pretemporada y es que está teniendo problemas de efectivos. El Barcelona ha viajado con tan sólo once jugadores de la primera plantilla y 17 jugadores del filial con los que tendrá que jugarse el primer título de la temporada, la Supercopa de España.

El pasado martes, Guardiola se mostraba molesto con la Federación Española de Fútbol, que ha programado un partido de la selección en México el día 11 de Agosto, lo que impedirá a Guardiola utiliar a los internacionales en el partido de ida de la Supercopa de España que se disputa, tan sólo, tres días más tarde.

En entrenador azulgrana comentó, irónicamente, "Espero que nos queden siete jugadores del primer equipo porque si no no podríamos disputarla. En estos momentos estamos en manos de la federación. No tengo más y si no, a pringar".

“Los técnicos dan el visto bueno para que Messi juegue“

"Vista la buena evolución del jugador (Lionel Messi) tras el último entrenamiento y teniendo en cuenta que el equipo hará otro antes del partido, los técnicos han creído oportuno que el delantero argentino pueda disputar unos minutos en este enfrentamiento", apunta una nota remitida por el FC Barcelona.

"Además, el extraordinario recibimiento con el que los aficionados coreanos han acogido al FC Barcelona, el gran número de seguidores azulgranas en este país y la enorme expectación creada, son algunos de los motivos que se han tenido en cuenta para que el jugador tenga presencia en este amistoso", añade el escrito.