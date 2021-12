Orozco, la única buena noticia de España

No ha sido una buena jornada para los españoles la del estreno del Europeo de Atletismo en Barcelona. No empezó bien la mañana con la final de 20km marcha y no fue mejor en los lanzamientos y saltos. Sólo Marc Orozco, que se ha clasificado para las semifinales en los 400 metros lisos, salva la papeleta de la representación española en una calurosa mañana en el Estadio Olímpico de Montjuïc.

El manresano Marc Orozco, campeón de España de 400 metros, se clasificó para las semifinales de los campeonatos de Europa gracias a su cuarto puesto en la serie tres, en la que dos rivales no llegaron a la meta.

Orozco, líder de la lista española de la temporada con 46.73, partió en la tercera serie por la calle ocho. Llegó retrasado a la última curva pero aprovechó las retiradas del eslovaco Peter Znava y del austríaco Clemens Zeller para cazar la última plaza de acceso directo, la cuarta, con una marca de 47.19.

Sin embargo, el madrileño Mark Ujakpor, su antecesor en el título español, pese a tener mejor registro (46,85, su mejor marca del año), se quedó fuera al finalizar sexto, penúltimo de la serie. En los 400 metros vallas femeninos, Laia Forcadell resultó eliminada en los 400 metros vallas.

Concha Montaner, fuera de la final de longitud La valenciana Concepción Montaner, que fue cuarta en los Europeos al aire libre de Múnich 2002 y subcampeona continental en pista cubierta en Moscú 2008, se quedó fuera de la final de longitud sin realizar su tercer y último intento debido a problemas físicos. La campeona de España llegaba a Barcelona con un mejor registro de 6,52 metros, esta temporada, y necesitaba saltar 13 centímetros más para asegurarse un puesto en la final. Empezó con 6,34, continuó con un nulo en el que se resintió de sus molestias y abandonó la competición sin intentar el tercer salto. Montaner, que regresó el año pasado a las pistas tras su maternidad, ha tenido problemas con el nervio ciático esta temporada y no ha podido alcanzar el nivel adecuado para rendir en los Europeos.

Cienfuegos no pasó de la calificación de martillo El extremeño Javier Cienfuegos, plusmarquista mundial júnior de martillo y campeón de España absoluto, hizo su mejor lanzamiento del año (72,19) pero no le bastó para meterse en la final de los campeonatos de Europa. Cienfuegos abrió la ronda de calificación con un tiro de 70,27 metros, en el segundo turno mejoró su marca del año con 72,19 y terminó con 71,28, decimoséptimo en el ránking general. La mínima de calificación (75,50) estaba imposible para el extremeño, que acaba de cumplir 20 años, y muy difícil conseguir una plaza de repesca hasta completar los doce finalistas.

Irache Quintanal y Úrsula Ruiz, eliminadas en peso La murciana Úrsula Ruiz y la tarraconense Irache Quintanal fueron eliminadas en la calificación de peso con marcas respectivas de 16,79 y 16,01 metros, lejos de los 17,50 que se pedían para entrar en la final. España, que por primera vez en alta competición tenía dos representantes en el peso femenino, no tendrá representación en la final, esta misma tarde. Ruiz, actual campeona de España, no pudo alcanzar su objetivo de superar los 17 metros (este año se ha quedado a tres centímetros), mientras que Irache Quintanal, plusmarquista española, también se quedó lejos de su mejor marca del año (16,71). La tarraconense, además, tampoco se metió en la final horas después en el lanzamiento de disco, con un tiro de 50,81.