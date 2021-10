La escudería Ferrari ha sido multada con 100.000 dólares por los comisarios del Gran Premio de Alemania disputado en el circuito de Hockenheim por la utilización de ordenes de equipo ilegales en la victoria del español Fernando Alonso, que terminó primero por delante de su compañero de equipo, el brasileño Felipe Massa.



Esta sanción viene provocada por un adelantamiento de Fernando Alonso a su compañero de escudería Felipe Massa cuando el brasileño marchaba en primera posición y que los comisarios han considerado ilegal al interpretar que el sudamericano, instado por su equipo, se dejó adelantar por el piloto español, algo prohibido en el artículo 39.1 del reglamento.

Durante la carrera se oyó por la radio de equipo cómo decían a Felipe Massa en la vuelta 46: "Fernando es mas rápido que tu, me puedes confirmar que has entendido el mensaje". Massa no contestó nada, pero en el giro siguiente a la salida de la horquilla levantó el pie del acelerador y en seguida Fernando Alonso le adelantó a falta de 18 vueltas para el final, y lideró la carrera hasta el final, acabando en primer puesto, seguido de su compañero de equipo y de Sebastian Vettel (Red Bull).

Después, el ingeniero de Massa, Rob Smedley le decía por radio a Massa: "Bien hecho, lo siento", y al finalizar la carrera los comisarios pedían la comparecencia de los responsables del equipo y los pilotos, para ver si habían infringido el reglamento.

Tras haber recibido un informe del director de carrera, Charlie Whiting, y escuchados los representantes del equipo y los pilotos, Fernando Alonso y Felipe Massa, los comisarios han decidido imponer la multa.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) también ha declarado mediante un comunicado que el caso se remitirá al Consejo Mundial del Motor para su posterior consideración.