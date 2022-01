Clasificación de la etapa:



1. Joaquim Rodríguez (Katusha) 4h.58:26

2. Alberto Contador (Astana) m.t.

3. Alexander Vinokourov (Astana) a 4'

4. Jurgen Van Den Broeck (Pharma) a 10''

5. Andy Schleck (Saxo Bank) m.t.



Clasificación General:



1. Andy Schleck (Saxo Bank) 58h.42:01

2. Alberto Contador (Astana) a 31''

3. Samuel Sánchez (Euskaltel) a 2:45

4. Denis Menchov (Rabobank) a 2:58

5. Jurgen Van Den Broeck (Pharma) a 3:31





La subida a Mende era uno de los puntos marcados con un redondel rojo en el mapa de etapas de este Tour. La cima Laurent Jalabert recibió ese nombre en honor al ex ciclista galo que vistiendo los colores del equipo ONCE, se impuso en solitario de manera soberbia en el año 1995.



Hacía ya cinco años que la 'Grande Boucle' no escalaba este puerto (la última vez, fue el español Marcos Serrano el vencedor en lo alto) pero la subida, como anunciaba por la mañana Jalabert es idónea para los ataques.



El ciclista español Joaquim 'Purito' Rodríguez ganó finalmente el mano a mano en la línea de meta al dos veces campeón del Tour, Alberto Contador. Además de la alegría para el ciclismo español que supone la primera victoria en esta edición 2010, la imagen de ver a Schleck siendo incapaz de seguir la rueda de Contador ha sido esperanzadora para los seguidores del de Pinto de cara a apuntarse su tercera ronda gala.



Tanto se había esperado de la subida a Mende que apostaría a que el resto de la etapa no será muy recordado. A falta de tres kilómetros para coronar el puerto, el grupo de favoritos se tenso. Mientras, el grupo de escapados entre los que destacaba el compañero de Contador, el kazajo Vinokourov, soñaba con una victoria de etapa que se sustentaba en la ventaja con la que se comenzó la ascensión, algo más de un minuto.



Vinokourov es libre de soñar pero cuando su jefe de pilas se pone serio al empinarse la carretera, lo mejor que puede hacerse es seguir su rueda y quitarle la etapa en el sprint final, como así ha demostrado saber 'Purito'.



El primero en mover a los favoritos fue Cadel Evans. El australiano ya poco puede hacer en la general pero si le dejan escaparse algún día no dejará pasar la oportunidad de apuntarse una etapa. El cambio de ritmo hizo que algunos de los grandes nombres de este Tour se fueran descolgando como Lance Armstrong o Wiggins.



El siguiente en intentarlo fue Joaquim Rodríguez con un gran ataque, a 'Purito' le benefició el cruce de miradas de los favoritos en la general para poder abrir un pequeño hueco.



A Contador, siempre pegado a su rueda y con la mirada fija en Andy Schleck, se le notaba indeciso entre atacar para probar al líder o permitir a su compañero Vinokourov luchar por la victoria. Así hasta que no aguantó más, lanzó el órdago en forma de hachazo y a partir de ahí todos los cronómetros se pusieron a funcionar.



En apenas 20 metros, 'Purito' ya estaba enganchado a su rueda. Rueda que no pudo seguir en cambio Vinokourov que vio como sus 40 segundos de ventaja se difuminaron en apenas 400 metros.



Con los dos españoles en cabeza y el maillot amarillo detrás a trece segundos, lo lógico hubiera sido que ambos trabajaran juntos, uno por la victoria de etapa y el otro por la general, pero no fue así. Contador pidió relevo, 'Purito' exigió a cambio la concesión de la etapa y el de Pinto respondió moviendo la cabeza. Mucho lleva trabajando Astana desde el día tres en Rotterdam por la victoria de etapa para regalarla.



El ataque de Contador en Mende no tuvo respuesta del líder Andy Schleck, que prefirió ir a su ritmo. El luxemburgués se mantuvo detrás con un retraso de diez segundos junto al belga Van den Broeck (Omega), Samuel Sánchez (Euskaltel), Kloden (Radioshack) y Denis Menchov.



Así se llegó por fin al sprint de meta. El corredor del Katusha arrancó primero y su punta de velocidad fue la suficiente para imponerse a un Contador que lo dio todo. Gran doblete español para celebrar los 25 años de la primera victoria de etapa de Pedro Delgado en la 'Grande Boucle'. Fue un 16 de julio cuando Perico emergió de la niebla en Luz Ardiden para hacerse con un reto que se le venía negando negando en sus participaciones en el Tour.



A partir de ahora, el ciclista de Astana tiene el amarillo a diez segundos menos (a 31'' lo tiene ahora) con lo que eso supone psicológicamente y se avecinan las etapas a priori más apropiadas para él.