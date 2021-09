El corredor español del Astana se ha mostrado feliz ante los periodistas por haber "cogido tiempo" (diez segundos) al término de la duodécima etapa del Tour en su mano a mano con Andy Schleck y aunque ha reconocido que la diferencia "no es mucha" sí resulta, a su juicio, "un golpe psicológico".

"He cogido tiempo, no mucho pero esto es un golpe en el aspecto psicológico, ya que viene a confirmar las buenas sensaciones que yo sentía estos días", ha dicho. "No sabía si probar o no, pero Andy es un corredor muy ambicioso y si no se movía pensé que no iría bien, aunque es una pena no haber conseguido al final la victoria de etapa", ha subrayado.

El doble vencedor del Tour de Francia ha reconocido que habló con Joaquim "Purito" Rodríguez sobre si le disputaba la etapa. "Yo hoy quería ganar, no ha podido ser pero este día me deja buenas sensaciones en todos los sentidos, la etapa ha sido muy dura", ha precisado.

Respecto a la aportación de su equipo, ha dicho: "La labor de Vinokourov ha sido muy buena, nos ha ahorrado mucho trabajo durante la etapa".

'Purito': "Yo era más rápido y he ido a por todas"

El ciclista español del Katusha Joaquim Rodríguez ha asegurado en rueda de prensa tras ganar hoy en Mende que su rival en la línea de meta, Alberto Contador, tenía muchas ganas de "ganar" y de "sacar tiempo", pero que sabía que él era "más rápido" que el corredor del Astana.

"Me dolía la espalda por una caída y dije al equipo que no trabajara, pero en los últimos metros me he visto bien, yo era más rápido y he ido a por todas". "Llegué aquí con dos objetivos, ganar una etapa y hacer un buen papel en la clasificación general, así que estoy muy satisfecho, ya que hoy he conseguido las dos cosas", ha asegurado el corredor catalán, quien ya es octavo en la general.

"Los Alpes no se me dan bien, pero los Pirineos sí. Hoy era el primer día que tenía marcado en mi agenda y me he visto mano a mano con Alberto, en las próximas etapas de los Pirineos espero estar con los mejores", ha manifestado.

En cuanto a la lucha por el jersey amarillo entre Contador y Schleck, ha subrayado: "Las etapas que llegan son favorables para Alberto, creo que Andy Schleck ha gastado mucha energía en la primera parte del Tour y que Alberto tiene ahora más posibilidades para la victoria final", concluye.