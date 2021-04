El delantero uruguayo Diego Forlán ha sido nombrado Mejor Jugador del Mundial de Sudáfrica, que concluyó con la victoria (1-0) de España sobre Holanda y en el que el ariete del Atlético de Madrid firmó cinco goles y llevó a su selección hasta el cuarto puesto.



El '10' de la celeste ha cuajado un torneo notable y ha sido el principal artífice de la actuación de los sudamericanos, que han realizado una de sus mejores participaciones histórica. Además, el rojiblanco vio puerta en el partido ante Alemania, correspondiente al tercer y cuarto puesto, pero su tanto no fue suficiente para dar el triunfo.



El podio lo completan el holandés Sneijder, autor de cinco goles durante la competición y el español David Villa, que marcó los mismos goles y fue clave para la clasificación de los de Del Bosque tanto en octavos de final como en cuartos de final.



El atacante de Alemania Thomas Muller, de veinte años, fue designado por otra parte el Mejor Jugador Joven del Mundial 2010, según la decisión adoptada por el Grupo Técnico de Estudio de la FIFA.



El futbolista de Baviera, que juega en el Bayern Múnich, terminó el torneo con cinco goles, compartiendo la relación de máximos goleadores con el español David Villa, el uruguayo Diego Forlán y el holandés Wesley Sneijder.



Muller, que debutó con la selección absoluta en el pasado mes de enero y que se hizo con un puesto de titular en la selección germana en el Mundial, contribuyó con un gol a la conquista del tercer puesto de Alemania en el Mundial 2010, en el partido contra Uruguay.



"Es un honor para mí que llevaré siempre conmigo. Es una confirmación del trabajo que he realizado en el último año. Esto demuestra también la excelente calidad de nuestro trabajo y me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todo el personal del Bayern Munich y del la selección de Alemania la fe que han mantenido en mí. He disfrutado mucho mi fútbol con los chicos de aquí ", dijo el ganador.

“Lo que realmente quería era ganar la Copa del Mundo.“

Sin embargo, Muller reconoció que "lo que realmente quería era ganar la Copa del Mundo", añadió Muller, que marcó cinco goles en seis partidos y, además, propició tres asistencias para su equipo. Es, además, el segundo jugador más joven de todos los tiempos que logró marcar cinco tantos en una fase final de un Mundial, tras Pelé en Suecia 1958, que entonces contaba con 17 años y 249 días de edad.