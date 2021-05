Llorente: "Llegó mi oportunidad y tenía que aprovecharla"

El futbolista de la selección española Fernando Llorente estuvo en directo este miércoles en la segunda edición del Telediario donde habló de su esperado debut en el Mundial de Sudáfrica.

El delantero, que salió en el segundo tiempo en el encuentro ante Portugal, dio un aire nuevo al equipo, su entrada coincidió con el resurgir de España.

"No me lo esperaba porque me llamaron muy pronto, en ese momento no te da tiempo a pensar en nada. Llegó mi oportunidad y tenía que aprovecharla, salí a darlo todo".

El internacional español confesó sentirse muy emocionado tras su debut, se fue sin marcar pero seguro muy satisfecho por su gran actuación. "Estoy muy contento, es una alegría poder debutar en unos octavos y ayudar a ganar el partido y pasar a cuartos en el Mundial. Es el debut soñado".

“Paraguay está en cuartos por méritos propios“

Sobre el rival en cuartos de final, la selección de Paraguay, Llorente avisó que el equipo ha llegado hasta aquí por méritos propios y destacó su buena defensa al igual que su ataque.

"Intentaremos salir y jugar como mejor sabemos, ojala sea como en la segunda parte ante Portugal. Queremos dar la mejor versión y que la gente disfrute".

"Está demostrando ser un equipo competitivo, tanto en defensa y en ataque. Están en cuartos por méritos propios".

Por último el jugador del Athletic habló sobre el pequeño incidente que sufrió en el partido ante los lusos, cuando uno de los defensas portugueses le rompió la camiseta en un saque de esquina.

Da la casualidad de que él y Álvaro Arbeloa utilizan ese modelo de camiseta muy ajustada para evitar los agarrones en los córners, sin embargo en esta ocasión no resultó nada efectiva.

"Sucedió en un córner, Carvalho me agarra de la camiseta y me la rompe. El árbitro se da cuenta y me manda cambiarla, yo llamo al banquillo para que me dieran otra, pero me queda tan ajustada...tardé más en poner la nueva que en quitarme la sudada".