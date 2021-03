La FIFA no sancionará el escupitajo de Cristiano Ronaldo

La FIFA ha señalado que "no dispone de información" sobre el escupitajo que el jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo dirigió presuntamente hacia un cámara de televisión al término del partido de octavos de final entre España y Portugal, que concluyó con la victoria española por 1-0.

A pesar de que el vídeo del incidente está circulando por webs de todo el mundo, el portavoz de la FIFA, Nicolas Maingot ha afirmado que el material gráfico no es el suficiente para abrir una investigación. "No disponemos de información sobre el incidente", ha explicado el portavoz, que también ha aclarado que el Comité Disciplinario no investigará el caso.







Cristiano Ronaldo, que no ha respondido en el Mundial de Sudáfrica a las expectativas que había levantado, escupió al suelo mirando, con evidente desagrado, mientras miraba directamente a la cámara que le enfocaba al abandonar el terreno de juego en Ciudad del Cabo.

Cristiano Ronaldo es un ganador nato, acostumbrado a las victorias. Pero sonreír cuando se gana es fácil. Lo complicado es afrontar con deportividad las derrotas y ahí radica la diferencia entre un buen deportista y otro excelente.

Y aunque nadie duda de que el 7 de Portugal es uno de los mejores futbolistas del mundo, lo que está claro es que Cristiano Ronaldo no sabe perder. Al menos, así quedó patente tras la eliminación de Portugal en la Copa del Mundo.

El capitán luso se marcha de Sudáfrica sin haber ofrecido su mejor fútbol y dejando una mala imagen como recuerdo. Mientras se retiraba del campo, Cristiano Ronaldo lanzó un escupitajo ante una cámara de televisión.

Viendo las imágenes, no parece que el futbolista escupa a la cámara, como se ha dicho en otros medios, pero queda claro que es un gesto feo.

Los nervios, la ansiedad y el enfado del momento podrían ser justificaciones para cambiar la imagen dada por el capitán portugués, pero eso no cambia la impresión de que Cristiano Ronaldo, no sabe perder. Y esa es precisamente uno de los grandes valores de los deportistas.