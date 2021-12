Torres: "Echo de menos al Atlético"

El delantero de la selección española Fernando Torres se muestra confiado ante el reto que tiene la selección española en este Mundial de Sudáfrica. Tras perder ante Suiza, España debe ganar a Honduras y Chile si quiere tener alguna aspiración en el torneo.

"Me encuentro bien, contento y confiado porque después de una derrota dolorosa como la primera el ambiente sigue siendo bueno y eso es muy positivo. Eso me hace ver que la selección es grande y sabe sobreponerse a los malos momentos. Tenemos una oportunidad".

El delantero no quiso excusar al equipo del mal comienzo en el torneo, pero sí aseguró que es algo que le puede pasar a cualquier equipo.

"Esta selección siempre ha sido muy humilde. Ha pasado porque en fútbol puede pasar cualquier cosa, no ha sido porque la selección haya sido vanidosa o haya pecado de dejadez".

"No todo marcha como sobre el papel. Si te pones a mirar otros campeonatos casi nunca se cumplen las expectativas, siempre hay equipos que caen en primera ronda, entonces se podía prever", comentó Torres sobre el comienzo algo accidentado de la grandes selecciones.

Sobre el estilo de juego que plantea Vicente del Bosque, 'el niño' cree que el equipo puede jugar con diferntes variantes por la calidad de los jugadores, pero siempre manteniendo el estilo de 'la roja'.

"Nuestra selección ya ha jugado con Villa y Torres, o con un punta o con dos. Lo importante es mantener el estilo, que España sea fiel a sus ideas".

Torres ya se encuentra en perfectas condiciones de la lesión que sufrió a principios de mayo y aunque no ha disputado todavía un partido completo, asegura estar a disposición del entrenador.

"Nunca es fácil volver de una operación. Ha sido un largo camino para poder volver en buenas condiciones. Ha sido lento y pesado, pero todo eso ya está olvidado. Llevo más de dos semanas entrenando con mis compañeros y estoy a disposición del entrenador. Lo que Vicente decida estará bien".

"Todo el mundo sabe que estoy muy bien en Liverpool"

El jugador reconoce que echa de menos cosas de España, como por ejemplo el Atlético de Madrid, equipo donde inició su carrera como futbolista.

"Echo de menos muchas cosas de Madrid, es mi ciudad, echo de menos los amigos, la familia, los sitios donde iba, echo de menos, por supuesto, al Atlético. Me alegro de su gran año y sufro con las derrotas pero volvería a hacerlo todo igual".

Tras la marcha de Rafa Benítez del Liverpool, ha habido rumores sobre una posible marcha del delantero 'red', sin embargo, Torres no quiere pensar en la próxima temporada, sino centrarse en el Mundial.

"Mi futuro pasa por Johannesburgo, Honduras. De momento pienso en el Mundial y todo el mundo sabe que estoy muy bien en Liverpool. Espero noticias sobre el nuevo entrenador y sobre cómo se dan las cosas allí. Pero todo eso está aparcado".

00.45 min El delantero de la selección española, Fernando Torres, responde a los usuarios de nuestra web RTVE.es. El futbolista comenta que no se siente mayor y que su máximo deseo es ganar el Mundial. Además, apunta que si no se hubiera lesionado, estaría viviendo el mejor momento de su carrera.

Por último, preguntado por su reciente paternidad, el madrileño aseguró no sentirse 'viejo'. "No me siento mayor, tengo 26 años. Apartando estas dos últimas lesiones, me sentía en el mejor momento de mi carrera y que lo mejor estaba por llegar. Espero olvidar esos problemas, ganar el Mundial, irme de vacaciones y que el año que viene sea mágico".