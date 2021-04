Posibles alineaciones: SUDAFRICA: Josephs; Gaxa, Khumalo, Mokoena, Masilela; Modise, Sibaya, Letsholonyane, Pienaar; Tshabalala; y Mphela.



FRANCIA: Lloris; Sagna, Abidal, Gallas, Evra; Gourcuff, Diaby, Ribery, Malouda; Govou y Gignac.



ARBITRO: Oscar Ruiz (COL).



ESTADIO: Free State.



HORA: 16:00



La selección de Francia buscará mañana un 'milagro' en forma de amplia victoria ante Sudáfrica y rezando para que no se produzca un empate en el otro enfrentamiento del Grupo A del Mundial de Sudáfrica, ya que si México y Uruguay firman tablas, tanto la actual subcampeona del mundo como la anfitriona del Mundial harán las maletas.



Y es que el clima en la concentración gala no puede ser menos apacible. Después de no haber marcado ningún gol en los dos primeros encuentros y de haber sumado sólo un punto sobre seis posibles, las críticas han sido continuas hacia el combinado galo.

Por si esto fuera poco, el sábado salió a la luz un enfrentamiento entre Anelka y el seleccionador Domenech, que ha hecho que el delantero del Chelsea vuelva a Francia.

Anelka fuera del Mundial El ariete insultó gravemente a su entrenador durante el descanso del partido ante México y la Federación Francesa decidió expulsarle de la concentración. Los problemas no se acabaron ahí, y el domingo, Ribery explotó en una entrevista conjunta con su entrenador, y los jugadores no quisieron entrenar, lo que provocó la renuncia del directo adjunto de la Federación Francesa.



Y con este mal ambiente la actual subcampeona del mundo tiene que golear a Sudáfrica y esperar que no haya 'pacto' entre México y Uruguay. Además, habrá que ver si los 'bleus' tienen orgullo o todo lo que ha pasado les afecta más aún en el pobre juego ofrecido hasta ahora, que les puede llevar a firmar una despedida tempranera como ya pasase en el Mundial de 2002 o en la pasada Eurocopa. En lo deportivo, el sustituto de Anelka se prevé que sea Gignac, aunque el delantero del Barcelona Thierry Henry, condenado al ostracismo en este torneo, podría tener unos minutos. Malouda seguirá siendo titular, lo mismo que Ribéry, mientras que Domenech deberá elegir el sustituto del sancionado Toulalan.



Ante la situación de arriesgar, lo más sensato sería que entrase Gourcuff, al parecer enemistado con la estrella del Bayern, que jugaría en la mediapunta por detrás de los delanteros y por delante de un único mediocentro.