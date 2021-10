Con las 14 cumbres de más de 8.000 metros en el bolsillo y feliz por la gesta realizada, la alpinista Edurne Pasaban ya está en casa. Después de tres meses de expedición en el Annapurna y el Shisha Pangma,las dos últimas cumbres, la vasca ha regresado por fin a España, donde la esperaban no sólo prensa, amigos, familiares y autoridades, sino también la Medalla de Oro para el Deporte, que le acaba de conceder el Secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lisavetzky "por su magnífico ejemplo de superación". "Gracias Edurne, a ti y a todo el equipo de TVE y de Al Filo de lo imposible, por lo que has conseguido y por permitirnos a todos disfrutarlo contigo", explicó el director de TVE, Santiago González, nada más aterrizar la montañera.

Edurne, que sólo al llegar a Madrid ha sido consciente de su hazaña, sólo tiene palabras de agradecimiento para todos los que la han acompañado en este viaje. "Hace nueve años empecé a escalar montañas de ochomil metros y entonces nunca pensé que me dedicaría a terminar los 14. Las cosas en la vida hay que hacerlas poco a poco, a eso me han enseñado en casa, para al final conseguir el objetivo que uno quiere. Hace dos años, cuando ya tenía nueve ochomiles, me planteé terminarlos todos y ahora los tengo en mi mano. Nueve años dedicados a la montaña, en los que he dejado de lado muchas cosas, y he perdido muchos amigos, pero al final merece la pena", explicó.

Sobre la polémica con la coreana Miss Oh, que terminó sólo unos días antes que ella la carrera por subir los 14 ochomiles, Pasaban destacó que Miss Oh Eun-Sun "terminó los 14 ochomiles antes que yo, y por eso en este momento ella es la primera mujer que los ha terminado. Y así la he felicitado. Nosotros somos los segundos. Es verdad que hay dudas sobre algunas cumbres de Miss Oh. Miss Hawley lo pone como "dudoso" y ahora lo que tenemos que esperar es a que ella confirme esa cumbre. Le ha pedido pruebas y está a la espera de que la coreana confirme las cumbres que ha hecho. Yo he entregado a Miss Hawley 14 fotos de mis cumbres, de cada una hay un dosier con los nombres de todas las personas que me han acompañado en la cumbre, y Miss Hawley ha pedido lo mismo a Miss Oh", dijo.

Pero Edurne no quiere dedicar tiempo a su 'rival' coreana, sino a su equipo,para el que todo son alabanzas. "He sido una persona muy afortunada en mi vida", aseguró Pasaban, a la que se le escapaba alguna lágrima de emoción cada vez que recordaba los momentos duros. "He dedicado mucho esfuerzo a lo que quería, pero a mi alrededor ha aparecido gente muy buena. Cuando hablo de TVE para mí no son ni espónsores ni empresas, sino mis amigos y las personas que me rodean, y eso es lo más importante que he tenido. Lo mejor de este proyecto ha asido la gente que me ha acompañado, y gracias a ellos he conseguido los 14 ochomiles", señaló.

"Los últimos años hemos hecho un equipo que es, para mí, el mejor del mundo: Alex Txicón, Ferrán Latorre, Asier Izaguirre y Nacho Orviz. Sin ellos no lo hubiera conseguido. Yo subo, pero sin ellos no habría podido. Han sido compañeros de cordada, escaladores, y sobre todo amigos, que es lo que más he necesitado estos años. Y no puedo olvidar a los sherpas que me han echado una mano en Nepal", dijo Edurne. Su compañero, Ferrán Latorre, recordó que esta es precisamente la clave de los éxitos de Edurne y su equipo. "Hemos pasado de un alpinismo en que se hacía himalayismo en equipo a un alpinismo individual, con grupos de gente con intereses personales cada uno distintos. Y esto hace que cada uno vaya un poco a lo suyo. Y consecuencia de esto es lo que pasa muchas veces en el Himalaya, que hay accidentes. No es que seamos mejor o peor personas que antes, pero se ha perdido un poco la esencia de la escalada en grupos, en equipos, con cumbres compartidas por un equipo", dijo Latorre.

29.07 min Las montañas de Edurne

Ese trabajo en equipo y esa tenacidad son las que han motivado que se le conceda a Edurne la Medalla de Oro al Mérito Deportivo. "Has sido constante, audaz, y todos estamos muy orgullosos de ti. No solo hablo de Edurne como deportista, que es el top del deporte, sino también por tu compromiso social", explicó Lisavetzky.

"Has dado un magnífico ejemplo de suepración, de persona que le apetece hacer una cosa, lo intenta y lo hace. Y por eso hay que darte gracias, a ti y a todo tu equipo, proque habéis actuado como equipo", terminó.

Sobre sus planes futuros, de momento Edurne sólo quiere descansar. "He pasado tres meses fuera de casa, y ahora quiero tomarme unas vacaciones, disfrutar de lo que he hecho, y eso es lo que voy a hacer este verano. No quiero abandonar la montaña, no lo voy a hacer, y buscaré nuevos retos y nuevos proyectos, pero de momento no hay nada cerrado. Seguiré trabajando con Al Filo, eso seguro, y una de las cosas que tengo en mente es el Everest sin oxígeno, pero de momento quiero descansar", señaló.

Tampoco quiso eludir Edurne, ni el resto de su equipo, las preguntas sobre el accidente de Tolo Calafat en el Annapurna y la polémica que se ha levantado en los medios en estas pasadas semanas. "Los humanos tenemos un fallo muy grande: hablamos mucho sin conocer. Y opinar sobre cosas que no has vivido, cosas tan difíciles como los ochomiles, desde el sofá de su casa es respetable, porque lo hacemos todos -y me incluyo- pero somos un poco duros con nosotros y con los demás", dijo Edurne.

Su compañero, Latorre, explicó que lo que ocurrió es "lo que pasa muchas veces en el Himalaya. Los accidentes no son culpa de nadie en concreto, pero sí un poco de todos. Excusarse en que a 7000 metros es difícil actuar no es ético, siempre se puede hacer algo. Lo más noble es reconocer que no se ha podido hacer nada, pero eso no te exhime de culpabilidad, yo al menos lo tendría. A mí me ha podido pasar esto muchas veces, pero si hubiera dejado a alguien por el camino siempre me habría sentido culpable, para toda la vida", dijo.

Los ochomiles de Edurne Edurne Pasaban (Tolosa, 1973) no creció pensando que dedicaría su vida a la montaña. En su Tolosa natal comenzó a salir al monte de jovencita, pero no fue hasta que terminó sus estudios de Ingeniería Técnica Industrial y fundó más tarde su propio negocio -un restaurante y alojamiento de turismo rural, 'el Abeletxe'- cuando empezó a enamorarse profundamente de ese sentimiento de vitalidad que le da estar en las montañas. Empezó a salir al monte con su primo Asier (con quien hoy ha subido tambien al Shisha), primero en los Pirineos, luego en los Alpes, y poco a poco fue enfrentándose a retos mayores hasta que en 2001 se fue de expedición al Everest, y vino con la cumbre debajo del brazo. 01.03 min La alpinista tolosarra Edurne Pasabán se ha convertido en la primera mujer española en alcanzar los 14 'ochomiles' de la Tierra, al coronar el Shisha Pangma. Luego vinieron el el Makalu, el Cho Ouy, el Lhotse y el Gasherbrum I y II, en los que la española ya participó junto a expediciones de Al Filo... y la lista de ochomiles fue ampliándose hasta que en 2004 la tolosarra se fue junto al equipo de Al Filo al K2. Allí también hizo cumbre, pero la dramática bajada -que le costó serias congelaciones a ella y a Juanito Oiarzábal- la dejó tan tocada que Pasaban pasó luego varios años sumida en una depresión de la que finalmente fueron sus montañas queridas la que también la sacaron. En 2007 volvió Edurne al Himalaya, ya con un objetivo claro en la cabeza: terminar los 14 ochomiles. Y en 2010, con el Annapurna primero y el Shisha Pangma después, la española lo ha conseguido. Ahora es tiempo de buscar nuevos retos. 01.28 min Diez años le ha costado escribir su nombre en el libro de oro de la historia del alpinismo. Preguntada por cuáles han sido sus mejores y peores momentos en los ochomiles, en el primer caso Edurne lo tiene muy claro. "Seguramente la mas difícil y la que peor recuerdo tengo es el K2 de 2004, por las congelaciones que sufrí, por lo dura que es y por el después, porque la recuperación no fue nada fácil". ¿Y el mejor? "El Cho Oyu, en 2002, que fui con una cuadrilla de amigos y no pensaba en los 14, lo disfruté muchísimo".