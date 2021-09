Flavio Briatore, ex director deportivo de Renault, está siendo investigado y la policía fiscal italiana ha confiscado su yate 'Force blue', bajo la acusación de fraude fiscal. Según han informado los medios de comunicación italianos, el fiscal de Génova Walter Cotugno pidió la confiscación del lujoso barco, mientras se encontraba en aguas de La Spezia (noroeste de Italia), en relación con un supuesto delito de evasión del IVA.

La policía explicó que no había pagado 4 millones de euros en concepto de IVA, ni otros 550.000 euros relativos al impuesto especial sobre la gasolina. La normativa de la UE indica que, cuando se introduce en la zona euro un barco con bandera no europea, se tiene que pagar el IVA, algo que Briatore no ha hecho, según los investigadores.

Igualmente, la ley indica que, en el caso de que se produzca un abastecimiento de gasolina en aguas europeas, se tiene que pagar el impuesto especial si se tarda más de ocho horas en abandonar el territorio.