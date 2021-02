El secretario técnico del FC Barcelona Txiki Begiristain ha asegurado que "Ibrahimovic no está en venta", ha garantizado la continuidad de Bojan Krkic y ha definido tanto a David Villa como a Cesc Fàbregas como jugadores con perfil Barça.

En unas declaraciones a Barça TV, Begiristain ha repasado la planificación con vistas a la próxima temporada. Ha asegurado que la plantilla "no necesita" muchos retoques, pero ha advertido que "hay rendimientos que antes eran mejores y que este año han sido peores y por lo tanto hay posiciones que tenemos que mejorar".

En cuanto a David Villa, que se ha convertido en nuevo jugador del Barça, Begiristain ha comentado que se trata de un futbolista con 'perfil Barça', que lo ve en el equipo "como Leo (Messi) combinando la posición de delantero centro, o bien desde la banda derecha hacia el medio".

Ha explicado el secretario técnico del Barça que Villa "tiene un perfil de jugadores que hacen muy bien la diagonal, que van muy bien en el espacio, que tienen profundidad".

Begiristain ha comentado que se trata de "una buena noticia" las declaraciones realizadas por Cesc Fàbregas, en las que aseguraba que si abandonaba el Arsenal era para jugar en el Barça.

"Aquí lo que cuenta mucho es el Arsenal, cuál es su decisión, porque es un jugador importantísimo para ellos. Y eso lo tenemos que respetar", ha afirmado.

"Hizo una gran mitad de la temporada. Después ha tenido alguna dificultad, alguna pequeña lesión y ha tenido dificultades al final. Pero en su primera temporada, tenemos que ser muy optimistas. Ibra no está en venta", ha insistido.

En cuanto al papel realizado por Zlatan Ibrahimovic durante la temporada (21 goles), el secretario técnico del Barça ha explicado que es preciso valorar su trabajo durante toda la temporada, no únicamente el del último mes.

" Creo que en algún momento Cesc tiene que venir al Barça . No sé cuándo, pero tengo la impresión de que es un jugador Barça y que disfrutaría mucho, pero tenemos que respetar la voluntad del Arsenal y el contrato que tiene", ha indicado.

Ha recordado que "a veces las voluntades de los jugadores no se cumplen", al tener "un contrato en vigor al que están sometidos", pero si Cesc quiere vestirse de azulgrana "es sinónimo de que se están haciendo muy bien las cosas aquí".

Sin dudas con Bojan

En el caso de Bojan Krkic no hay dudas. "Ha tenido dificultades, tienes un Leo que marca, un Pedro que llega y marca 23 goles, con un Ibra que llega de fuera y también tiene protagonismo", ha comentado.

Ha recordado Begiristain que Bojan tiene diecinueve años. "Si él tiene paciencia, nosotros tenemos más. Tenemos muchísima paciencia. Y me alegro de que haya tenido paciencia porque puede ser el 9 del Barça muy pronto", ha insistido.

También ha analizado el secretario técnico el papel de Touré Yayá, quien ha reclamado por medio de su representante, más protagonismo en el equipo de Pep Guardiola.

"Es un jugador importante, muy bueno, extraordinario. La cuestión es saber cada uno cómo se encuentra, el papel que debe asumir. Contamos con él para el próximo año. Al final debes admitir la competencia y puede ocurrir que no tengas tantos minutos como tú imaginabas", ha indicado.

Begiristain ha dicho que si Touré "admite esta posición" para el club "perfecto", en el caso contrario, si el marfileño no lo admite y quiere hablar "estamos obligados", porque "no tendremos nunca un jugador que no quiera estar".

El secretario técnico se ha referido también al caso Thierry Henry. Ha comparado este caso al de Rafael Márquez. "Debemos ser conscientes de qué papel juega cada jugador, dentro de la plantilla y aquí es donde Henry deberá decidir", ha indicado.