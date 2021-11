Apenas unas horas después de que Miss Oh pisara la cima del Annapurna, y desde el campo base chino del Shisha Pangma, la española Edurne Pasabán ha felicitado a su rival por su cima. "Estaba claro que ella podía terminar los 14 ochomiles antes que yo. Cuando salí de España a mí me faltaban dos montañas y a ella solo una, y hoy lo ha subido. Es para felicitarla, porque han subido ella y unos alpinistas españoles en unas condiciones muy duras, con mucho viento. Ahora, que bajen todos", decía la vasca a RNE.

Sobre las dudas de la cumbre en el Kangchenjunga de Miss Oh, que podrían costarle a la coreana que no se le reconozca internacionalmente los 14 ochomiles, Edurne ha confirmado que las dudas sobre esta cumbre las tienen ella y todo el equipo "desde el año pasado, cuando ella subió al Kangchen, porque nosotros entonces estábamos allí y nos pareció raro. Ella presentó unas fortografías (de cumbre) y somos muchos los que dudamos de ello. Pero la confirmación ha llegado en el campo base del Annapurna, cuando sus propios sherpas nos han dicho que no llegó a la cumbre. Ahora cuando ella baje a Katmandú será interrogada por Miss Hawley y veremos lo que pasa", explicó.

La española se muestra afectada por la llegada a cumbre de Miss Oh, que en teoría proclama vencedora de la carrera por ser la primera mujer en conseguirlo a la coreana. "Si digo que no me afecta miento, por supuesto que afecta, pero yo tengo que seguir haciendo lo que he venido a hacer, terminar los 14, subir el último quer me queda", expliicó. Eso sí, la moral entre el equipo de Al Filo sigue siendo muy alta. "Estamos todos muy animados. Mañana llegamos al campo base avanzado e intentaremos subir lo antes que podamos. Y a medida que pasen los días estaremos más animados", terminó la tolosarra.

Más apoyo que nunca Edurne Pasabán puede que no sea la primera mujer en pisar las 14 cumbres más altas de la Tierra, pero, ahora más que nunca, Televisión Española y Al filo de lo imposible quieren subrayar su apoyo al proyecto deportivo de la alpinista vasca y, sobre todo, destacar su espíritu deportivo y perseverancia como ejemplo de superación. Oh Eu Sun, rival de Edurne Pasabán, ha coronado este martes, 27 de abril, a las 11:20 horas el Annapurna. Se convierte así en la primera mujer de la historia que asciede a las 14 motañas más altas del planeta, todas con una altura superior a los 8.000 metros. TVE felicita por ello a la deportista asiática, y le desea suerte en el descenso que tiene que afrontar con unas condiciones climáticas complicadas por el viento y la nieve. A su regreso a Katmandú, Miss Oh y los sherpas seguramente se reunirán con Miss Hawley, toda una institución en el alpinismo y la única persona autorizada para "dar o quitar" las cumbres. Ella será quien deberá despejar las dudas sobre la cima de la coreana en el Kangchenjunga en mayo de 2009, después de las declaraciones realizadas por la propia Hawley en la BBC y en algunas agencias internacionales. El Annapurna (8.091 metros, Nepal), el último ochomil para Miss Oh, fue coronado por el equipo de Al filo, con Edurne Pasabán al frente, el pasado 17 de marzo. Sin embargo, a la escaladora vasca todavía le queda terminar la ascensión al Shisha Pangma (8.027 metros, el Tíbet) para completar el reto 14x8.000. La expedición de TVE se encuentra ya en la montaña tibetana, en un viaje que comenzó el pasado sábado 24 de abril. Ahora mismo están entre el Campo Base chino (5.200 metros), y prevén salir mañana, miércoles, hacia el Campo Base Avanzado (5.600 metros). Desde este campamento, podrían lanzar el ataque a cumbre de forma casi inmediata, en función de las condiciones meteorológicas. Su idea es hacer una expedición muy ligera, ya que vienen aclimatados del Annapurna. Aunque la surcoreana ha terminado ya la competición, el equipo de 'Al filo de lo imposible' va a permanecer en el Shisha Pangma. Igual que en el Annapurna, el programa de TVE será testigo de excepción al grabar en alta definición esta última ascensión para su posterior emisión. En ese sentido, TVE y 'Al filo' expresan su total apoyo a Edurne Pasabán y a su proyecto deportivo, y destacan, por encima de la competición en sí, los valores que mueven a la montañera, tal como quedó claro en la presentación de este doble reto: persistencia, afán de superación, espíritu deportivo y trabajo en equipo, pilares que además han impulsado al programa de TVE Al filo de lo imposible durante sus más de 25 años de historia.