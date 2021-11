Beckham y su stage premundialista en Milán

Cuando David Beckham anunció su vuelta a Milán argumentó por encima de todo que su retorno de debía principalmente a sus deseos de jugar el Mundial de Sudáfrica, para lo cual Capello le había puesto como condición el demostrar su juego en Europa.

No fue fácil dejar Los Ángeles para el jugador inglés, allí se quedaban su mujer e hijos y, para colmo, la afición yankee de Los Galaxy ya no le aceptaba de buen grado.



En Italia todo eran halagos para David. Tanto Galliani como Leonardo veían el fichaje como un acierto para el equipo rossonero, y que el centrocampista podría ayudar mucho a un equipo que había comenzado demasiado mal la temporada.

Fue aterrizar 'Becks' en la Serie A y el Milan empezó a escalar posiciones en la tabla hasta situarse a cinco puntos del Inter antes del derbi milanés, gracias especialmente a un cambio de mentalidad considerable y a un renacido Ronaldinho.



Hasta ese derbi, desde entonces el Milan no ha vuelto a ganar un partido quedandose incluso eliminados de la Copa, parecía seguir funcionando el talismán del vestuario, el trasero de Beckham. El año pasado se achacó la buena racha del equipo a la suerte que manaba del trasero del inglés, por eso era palpado por sus compañeros cada vez que el equipo anotaba un gol.

Volver por primera vez a Old Traford con otra camiseta

Una de las curiosidades que el destino ha regalado a 'Becks' como regalo por su fichaje rossonero será la oportunidad de volver a jugar en el que fue su estadio, en el teatro de los sueños, en Old Traford.



Beckham ha declarado que será una experiencia emocionante volver a pisar el césped de Manchester con otra camiseta y fue más allá al reconocer que no debía de haber abandonado el United.



Por su parte Ferguson, ha querido restar importancia a la vuelta del hijo pródigo de los 'Diablos Rojos' y ha recomendado que no se caiga en el error de ver la eliminatoria como un United Vs Beckham.



En definitiva, no ha empezado ni nada mal, ni nada desapercibida la vuelta de David Beckham al fútbol europeo. Comprobaremos si ello le sirve para estar o no en Sudáfrica este verano. De todos modos, si no cambia la evolución de minutos del centrocampista y sigue siendo más veces titular que suplente como hasta ahora, es muy probable que la familia Beckham abandone California y se asienten definitivamente en Italia.