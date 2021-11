Ander Mirambell logra plaza para Vancouver

El pilto español Ander Mirambell, de 26 años de edad, ha logrado una histórica plaza para España en los Juegos Olímpicos de Invierno en la modalidad de skeleton. Es la primera vez que nuestro país tendrá un representante en esta modalidad de trineos de hielo, unos deportes -el skeleton, bobsleigh y luge- que en España no han tenido demasiada tradición.

Ander lograba la plaza a pesar de quedar en última posición en la prueba de la Copa del Mundo disputada el viernes en St Moritz, pero después de que el italiano que luchaba con él por esa misma plaza terminara con menos puntos en otra prueba disputada en Whistler. "He tenido una floja actuación en St. Mortiz", reconocía el propio Mirambell horas después de terminar la prueba. "A pesar de hacer una buena salida y marcar mi mejor velocidad, 131,12 km/h, no fue suficiente", decía con pesar.

Horas después, el italiano Droco quedaba en la vigésimo tercera plaza en Whistler (Canadá), lo que le garantiza al español plaza en los Juegos de Vancouver. "Whistler there we go, gracias", aseguraba el piloto catalán a primera hora de la mañana del sábado.

La de Ander es una historia cuanto menos curiosa. El catalán era hasta el año 2005 un atleta con destacados resultados en la modalidad de decatlón. Pero en ese año, y tras terminar sexto en el Campeonato de España, se dio cuenta de que las posibilidade de cumplir su sueño de ser algún día olímpico eran bastante remotas en su especialidad, así que decidió buscar algún otor deporte en el que cumplir su sueño.

Tras conocer a unos italianos que practicaban varios deportes de hielo -bobsleigh, ludge y skeleton-, Mirambell decidió buscar información sobre estas especialidades y tras un par de meses de "trabajo de investigación", llegó a la conclusión de que, por su menor coste en materiales y su mayor seguridad, su baza estaba en el skeleton. Así que a finales de 2005 reunió dinero haciendo diversos trabajos esporádicos y se plantó en la escuela de pilotos de Innsbruck, a la que llegó con un mono de esquí de fondo prestado y unas zapatillas de clavos hechas a mano.

Sin embargo, su debut en la escuela no pudo ser mejor. Fue nombrado mejor novato de la promoción, y quedó a tan sólo unas décimas de unos pilotos brasileños que obtuvieron plaza para los Juegos de Turín. Así que lejos de desanimarse, Ander decidió dedicarse profesionalmente al skeleton. Lleva dos años participando en diversas pruebas de la Copa del Mundo, y su histórica clasificación ahora para Vancouver le supone un enorme empujón para el reconocimiento en España de este deporte.

El skeleton, olímpico desde el año 2002 en Salt Lake City, aunque antes lo hizo esporádicamente los años 1928 y 1948, consiste en que un piloto se desliza sobre un trineo individual tumbado sobre su estomago. El trineo no tiene volante, por lo que es el piloto quien con su cuerpo debe dirigir las cuchillas del trineo. Los deportistas van equipados con unas zapatillas con pequeños clavos para impulsarse en la salida y un casco que les protege de los golpes que puedan darse contra el hielo.

El estreno de nuestro país en estas modalidades fue en 1956 en Cortina d'Ampezzo cuando el Marqués de Portazgo -conocido después por ser también el primer piloto de Fórmula 1 español- participó en unos Juegos Olímpicos en la modalidad de bobsleigh a dos. En 1968, el mismo año del debut de Paquito Fernández-Ochoa, España llevó a los Juegos de Grenoble dos equipos de bobsleigh a dos y dos de bobsleigh a cuatro, además de debutar en luge. Fue el entonces delegado de la Federación de Deportes de Hielo Juan Antonio Samaranch el impulsor de estos deportes en España, un trabajo que fructificó con la presencia de equipos enlos Juegos del 88 y 92.

En Vancouver, Ander será el tercer representante -junto a los patinadores Javier Fernández y Sonia Lafuente- de la Federación Española de Deportes de Hielo.