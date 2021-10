Terminó la mala experiencia de la Copa Masters 2009 para Rafa Nadal y toca cambiar el 'chip'. El número 1 español está plenamente motivado para la final de la Copa Davis (4-6 de diciembre en TVE y RTVE.es). Quiere jugarla y ganarla, para sacarse la espina del año pasado, que le tocó celebrarla desde el sofá.

Por ello, habló de la final en rueda de prensa tras caer derrotado ante Djokovic. Admitió que le hacía "mucha ilusión" jugarla en casa y que haría "lo posible para jugar bien en tierra".

"Tengo confianza, será una final diferente y el cambio a tierra siempre será complicado al principio pero tengo una gran motivación de acabar el año ganando y de tener la oportunidad de jugar bien en tierra y de ganar algo para mi país", aseguró.

Cuestionado por sus recuerdos del año 2000, cuando fue el abanderado del equipo español de la Davis, también en Barcelona, respondió: "recuerdo un poco de susto cuando salía con la bandera, tenía 12 o 13 años. Fue un ambiente especial; yo nunca había estado en una competición como la Davis, en directo, y por eso disfruté. Fue algo realmente bonito y que uno no olvida".

Además, también aseguró que no se iba con sensación de "decepción" del Masters. "Lo es sí es decepcionante es si estás aquí con la sensación de que tienes una gran posibilidad de ganar, pero yo no la tenía", dijo.

"Antes de venir, sabía que sería un torneo muy difícil y no dejé de intentarlo. Nadie puede decir que no. Lo intenté en cada sesión de entrenamiento y en cada partido. Y estoy jugando contra los mejores y en esta superficie no ha sido suficiente", concluyó.

Y, además, tuvo claro que no pretendía "olvidar" ni esta Copa ni ninguna otra competición. "No quiero olvidarme de ningún torneo, sólo de los que no he podido jugar por lesión. Este torneo me ha dado sensaciones diferentes y la oportunidad de ver qué tengo que hacer para jugar mejor y para empezar bien la temporada que viene. Tengo que ser más competitivo en estas superficies".