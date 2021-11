El Real Madrid se impuso 0-3 al FC Barcelona en el 'clásico' virtual que han disputado el madridista Karim Benzema y el azulgrana Xavi Hernández en el videojuego 'FIFA 10', que tiene a ambos futbolistas como imagen de su portada.



Tres días antes de que los dos equipos se midan en el Camp Nou en la Liga BBVA, el delantero francés y el centrocampista español se enfrentaron simultáneamente, desde las ciudades deportivas de Valdebebas y Joan Gamper, respectivamente, en un duelo 'on-line' donde Benzemá demostró tener una mayor destreza en el videojuego.



Un 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo en la segunda parte puso de manifiesto la superioridad del galo, que jugó con un once muy parecido al que podría poner en liza Manuel Pellegrini el domingo y que sorprendió a los medios de comunicación presentes sustituyendo, antes de comenzar el encuentro, a Raúl, que ya estaba incluido en la alineación, por Higuaín.



Tras su victoria en la 'Play Station', Benzema reconoció que en el campo será "difícil" que se repita ese resultado virtual. "Es un juego, luego nunca es lo mismo en el campo", indicó el delantero blanco, que ayer se quedó en el banquillo ante el Zúrich y que se perfila como titular el domingo.



Preguntado sobre la no inclusión de Raúl en 'su' once, el internacional francés, que admitió que juega "algunas veces" con sus amigos al videojuego, se limitó a afirmar que es "un gran jugador" y que no sabe "qué pasa por su cabeza cuando está en el banquillo".



Además, Benzema no quiso pronosticar un resultado para el 'clásico' y señaló que mientras consigan la victoria en el Camp Nou le daría igual quedarse sin marcar y que los goles los hiciera Cristiano Ronaldo, como ocurrió en el choque ficticio de hoy.



"Espero marcar, pero lo importante es ganar. Mientras ganemos está bien. Cristiano es igual de bueno y juega igual de bien en la 'Play' que en el campo", concluyó.