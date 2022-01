El ex patrón de Renault F1 Flavio Briatore y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) se verán el martes las caras ante el Tribunal de Gran Instancia de París. El italiano reclama un millón de euros por su exclusión de por vida de la Fórmula Uno dictaminada por el organismo.



Briatore, que no irá personalmente al juicio, pedirá además, que se anule la sanción impuesta por el Consejo Mundial el pasado 21 de noviembre, que aparta definitivamente al ex dirigente de Renault de la Fórmula Uno por haber tramado el accidente voluntario de su piloto Nelson Piquet durante el Gran Premio de Singapur de 2008.



Ante esa sentencia, Briatore decidió acudir a la justicia ordinaria francesa al considerar que la FIA actuó "cegada por el deseo excesivo de venganza de un sólo hombre", en referencia a su entonces presidente, Max Mosley. "Es una sanción radicalmente ilegal", afirmó el abogado de Briatore, Philippe Ouakrat. El letrado criticó la línea de defensa de la FIA, tendente a negar que haya sancionado a Briatore. "Ahora pretenden que no ha habido sanción, sino una recomendación enviada a todos sus miembros para que no traten con mi cliente", aseguró.

Acuerdo de la sanción El ex director de Renault, por su parte, considera que Mosley acordó su sanción con el resto de los componentes del Consejo Mundial. Briatore considera que esa decisión le creó un prejuicio moral que valora, al menos, en un millón de euros.



Considerado culpable de haber organizado el accidente de Piquet para facilitar la victoria de su otro piloto, el español Fernando Alonso, Briatore recibió la pena más dura, mientras que el estratega del equipo Pat Symonds fue sancionado durante cinco años y Renault fue simplemente advertido. La sanción fue indulgente con la escudería porque admitió cooperar con la FIA y, antes de la reunión del Consejo Mundial, despidió a Briatore y Symonds.