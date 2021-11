Briatore recurre ante la Justicia francesa

Flavio Briatore, ex director del equipo Renault F1 Team, recurrió a la Justicia francesa para intentar que se anule la decisión de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) de excluirle de por vida de la Fórmula Uno.



Según informa la prensa francesa, el Tribunal de Gran Instancia de París estudiará el martes la reclamación de Briatore sobre la decisión de la FIA de suspenderle por haber ordenado al entonces segundo piloto de Renault, Nelson Piquet Jr., que estrellase su vehículo para favorecer a su compañero Fernando Alonso durante el Gran Premio de Singapur de 2008.



Los letrados de Briatore han utilizado el procedimiento de urgencia, con la intención de que el proceso pueda celebrarse en cuatro a cinco semanas y que haya un dictamen antes de acabar el año.



Entre los argumentos de la defensa de Briatore destaca que el antiguo patrón de Renault considera que el juez que lo sancionó no era imparcial, puesto que el presidente del tribunal era el mismo presidente de la FIA, Max Mosley, con el que mantenía evidentes diferencias antes incluso de que surgiera este contencioso.



"En este caso, la FIA se a ha puesto al servicio de la venganza de un solo hombre", declaró Briatore en un comunicado en el que se refería a Mosley.



Otros de los argumentos esgrimidos por Briatore es que nunca se le informó de los cargos de la acusación y que no tuvo acceso al dossier, además de que la sanción a perpetuidad, entiende el reclamante, es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.