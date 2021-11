Recibes el balón en el centro del campo, regateas a un rival, esquivas a otro, corres veinte metros, amagas un pase y dejas sentado al último jugador de la defensa contraria. Vas a marcar el gol de tu vida, sólo te queda batir al portero pero, vaya, no es tu día, te encuentras de frente con Iker Casillas. Apuesto a que saben como termina esta jugada... Como en tantas otras ocasiones, batir al mejor portero español de los últimos tiempos en un 'mano a mano' resulta imposible y tu intervención se queda en nada.

Sólo es una jugada imaginada pero podría ocurrir en cualquier partido. Entre las múltiples cualidades de Casillas destaca su inteligencia en el 'uno contra uno'. Si tienes que enfrentarte en un duelo contra él, tienes poco que hacer. Su agilidad, rapidez y colocación reducen al mínimo las posibilidades de encajar un gol.

Es su mayor cualidad, pero no la única. Durante toda su carrera también ha destacado por su olfato para detener penaltis. En nuestra retina siempre quedarán las tres penas máximas que detuvo a Irlanda en los octavos de final del Mundial de Corea y Japón en 2002. Para lograrlo, Casillas utilizó sus mejores armas: tranquilidad y concentración.

A pesar de ser cualidades clásicas de jugadores veteranos, el de Móstoles siempre ha sabido mantener la calma en los momentos más tensos de la alta competición. Como el que pasa por allí, Casillas se muestra inmutable desde los once metros. La concentración le permite esperar hasta el momento justo para lanzarse a por el disparo del rival y su agilidad, alcanzarlo. Pese a no ser un portero de gran envergadura, resulta todo un seguro en las tandas de penaltis.

Especialista en milagros

Entre sus innumerables apodos destaca el de 'San Casillas'. Sus intervenciones cuasi milagrosas han elevado a los altares al portero del Real Madrid, que ha salvado a su equipo y a la selección de goles que ya cantaban los aficionados rivales.

Elegido mejor portero del mundo por la Federación de Historia y Estadística del Fútbol en 2008, su última 'palomita' presentó su candidatura a la mejor parada de la historia. Cuando el sevillista Renato sólo tenía que empujar el balón a la red, a dos metros de la línea de gol, allí apareció Casillas para evitarlo, con una estirada espectacular.

01.05 min La actuación de Iker Casillas en el partido ante el Sevilla, una de las mejores que se recuerdan del madrileño, ha hecho recordar a los grandes porteros de la historia.

Pese a todo, el ser humano no es una máquina perfecta y ni 'San Casillas' se libra de los defectos terrenales. Pese a su aprendizaje continuo y su mejora en los últimos años, el juego por alto sigue siendo su punto débil. No obstante, sus salidas en falso a balones aéreos no han conseguido manchar la imagen del portero más completo del mundo.