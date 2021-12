Aún le parece exagerada la potencia de la MotoGP; el control de tracción no es su mejor amigo por el momento; las curvas se le atragantan... son las dificultades con las que se encuentran todos los 'rookies' que pilotan por primera vez una 800cc. Álvaro Bautista dedica estos días de test a familiarizarse con su Suzuki.

"Me he dedicado a rodar bastante, a buscar el 'feeling' con la moto... Aún no tengo los cambios de cilindrada asimilados. Aunque a medida que completaba vueltas me sentía más cómodo", analizó Bautista.

El de Talavera trabajó estrechamente con su equipo técnico. "Mis mecánicos están intentando hacerme un camino de lo que me gusta y lo que no, y eso se traduce en que cuando vuelvo a la pista mejoro un poco más y las referencias están más claras. Ellos intentan avanzar al ritmo que lo hago yo".