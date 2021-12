Guardiola: "Messi nunca estará en duda"

El técnico del Barcelona, Josep Guardiola, se deshizo en elogios hacia sus jugadores por el 6-1 conseguido ante el Zaragoza [Crónica] y destacó el mejor orden que mostraron sobre el campo en comparación con los últimos partidos.



De Leo Messi, Guardiola manifestó que, para él, "nunca estará en duda", después de que se hubiese cuestionado su estado de forma tras su actuación con Argentina y los recientes encuentros como barcelonista.



"Leo es una persona que jugaría a todas horas y, cuando no está del todo fino, que quizá sea por culpa del equipo porque esto es un juego colectivo, hay que animarlo", señaló.



Josep Guardiola aseguró del maliense Seydou Keyta, autor de tres de los seis goles ante el Zaragoza, que "se lo merece todo y más".



Guardiola también se congratuló por el rendimiento mostrado este domingo por el sueco Zlatan Ibrahimovic, del que subrayó que lo ve "más potente, más fuerte, más dinámico" como proceso lógico de su integración a la plantilla y de su puesta a punto física.



El técnico azulgrana insistió en destacar el esfuerzo que supone conseguir cada victoria y, respecto a los últimos tropiezos, manifestó que, "de tanto en tanto, va bien hacer cosas mal".

Marcelino, cabreado tras encajar un 6-1



Por su parte, el responsable del banquillo zaragozano, Marcelino García Toral, se mostró visiblemente irritado tras el 6-1 encajado en el Camp Nou hasta el punto de que, cuando se le cuestionó por la escasa posesión de pelota de su equipo durante el partido, respondió: "Eso es porque el entrenador le dice a los futbolistas que regale el balón al contrario".



00.29 min El entrenador del Zaragoza, Marcelino, se mostró muy enfadado tras el 6-1 del Barça en el Camp Nou.



A la cuestión de cómo se iba del estadio azulgrana tras la contundente derrota sufrida, la frase del entrenador del Zaragoza todavía fue más tajante: "Andando, como he venido".



Entrando algo más en detalle, Marcelino explicó que la clave fue el mayor acierto del Barcelona ante portería respecto a anteriores partido, pero aseguró que no creó más ocasiones de gol que, por ejemplo, el pasado martes cuando cayó (1-2) en la Liga de Campeones frente al Rubín Kazan.



"No hemos hecho un partido deplorable y el resultado es más abultado que la diferencia que existió sobre el terreno de juego", manifestó el técnico, quien únicamente concedió como error de los suyos el de "haber concedido tres goles a balón parado".