Eto'o: "Nunca he pedido nada al Barcelona"

El ex jugador del FC Barcelona y ahora 'interista' Samuel Eto'o ha estado en Barcelona, con motivo de la presentación de la campaña benéfica 'Shoes for Africa', y quiso dejar claro que, por su parte, la relación con el Barça no es mala y que "nunca" ha pedido "nada al FC Barcelona", en relación a la hipotética cláusula de salida que pidió al club.

"Nunca dejaré al Barcelona en mal lugar. Ahora sé que van a intentar mentir pero yo estoy muy tranquilo. Con Jan (Laporta) siempre he tenido una relación directa y el día que tenga algo que decirle, le llamo y se lo digo a la cara. Con Pep, fue una temporada maravillosa y al final pasó lo que pasó y ahí se queda, fue un placer trabajar con él", aseveró rotundamente.

“La vida sigue y hay que aceptar las decisiones“

Eto'o también hizo referencia a su salida de la entidad catalana y lo resolvió de esta manera: "La vida sigue y hay que aceptar las decisiones". El camerunés se refirió a la última conversación que mantuvo con Laporta y Guardiola y aseguró que se lo guarda "todo" porque eso es "privado". "Acepté la decisión de Pep, te puede gustar o no, pero hay que respetarla", reiteró.

"Fue un honor defender esa camiseta. He salido del Barcelona con la cabeza alta, sin decir nada, no porque no hubiera nada que decir, pero el Barça y los aficionados están por encima de todo", aseveró. Precisamente para la afición azulgrana, Eto'o tuvo palabras muy emotivas y les deseó "lo mejor". "A la afición siempre la llevaré en el corazón, serán siempre mi afición y ahora yo soy también un aficionado más del Barça", aseguró.

Respecto a su situación en Milán, Eto'o se mostró "satisfecho con el cambio" y aunque sus últimos problemas físicos le están impidiendo estar al cien por cien, el camerunés aseguró que está "trabajando en ello" para poder estar bien y llegar a punto a la cita en el Camp Nou, el día 24, una fecha "especial" para el ex del Bara.