Diez razones para soñar con el Mundial

Vigente campeona de Europa, invicta en la fase de clasificación para el Mundial y número dos del ránking FIFA. Cualquier equipo que reúna estas tres condiciones es digno de ser considerado favorito para alzarse con el Campeonato del Mundo. Pero en esta ocasión no hablamos de Alemania, Italia o Inglaterra. Lo hacemos de España, la selección del momento y la, esta vez sí, y por muchas razones, favorita para ganar el Mundial.



Habrá quien opine que sólo tres razones, aunque sean de peso, no son suficientes para lanzar las campanas al vuelo. Habrá quien opine que la euforia no es buena compañera. Y habrá quien pida precaución para evitar que el golpe sea mayor. Sin embargo, España vive el momento más dulce de su historia futbolística y ahora toca soñar con los ojos abiertos. Toca, por diez razones:



1. Fútbol de galería: El equipo de Del Bosque, heredero del campeón de Europa de Luis Aragonés, sabe a qué juega y cuando se hace con el balón, es demoledor. Los 'bajitos' Xavi, Iniesta o Cesc son claras muestras del estilo de España, que cuenta con el mejor centro del campo del mundo. En ataque, toque continúo y vocación ofensiva. En defensa, achique en el centro del campo y ferrea línea defensiva.



2. Delantera de lujo: La selección dispone de muchas opciones de ataque. La principal, la compuesta por Villa y Torres. El 'guaje' fue el máximo goleador de la Eurocopa, que nos la dio el de Fuenlabrada con un tanto para la historia. El del Valencia es un 'matador' dentro del área y el del Liverpool aúna potencia y colocación. La temporada pasada, entre los dos sumaron 42 goles en las dos ligas más potentes del mundo. Sin duda, un dúo de lujo para España, único en el mundo.



3. Iker Casillas: Su sola presencia ya es una razón para que España sea favorita en el próximo Mundial. Nombrado mejor portero del mundo en 2008 por la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFHHS), el portero del Real Madrid es indiscutible bajo los palos de la selección. El capitán de la 'Roja' está muy por encima del nivel de otros grandes porteros, ya en decadencia, como Buffon, Cech o Lehman.



4. Fondo de banquillo: Un once de lujo es básico para luchar por un Mundial. Pero si las estrellas fallan o se lesionan, se acabó... o no. España también está preparada para una emergencia. El banquillo nacional, por sí solo, plantaría cara a las mejores selecciones del mundo. Jugadores como Cesc, Reina, Cazorla o Güiza, que serían titulares en cualquier otro equipo, son suplentes en España. Recambios indispensables para el equipo de Del Bosque.



5. Apoyo popular: La afición no gana mundiales, pero ayuda. Los seguidores españoles están totalmente volcados con su selección. El éxito de la Eurocopa recuperó la confianza perdida en torneos anteriores. Miles de españoles hicieron lo imposible por desplazarse a Viena para ver a su selección ganar un gran torneo y otros tantos recibieron a los héroes en una bienvenida inolvidable en Madrid.



6. Filosofía ganadora: Indispensable. Hasta ahora sólo la conociamos de vista y la mirábamos con envidia cuando nos enfrentabamos con Italia o Alemania. El actual grupo ha demostrado que sólo juega para ganar y no se pone límites. Con la maldición de los cuartos superada, España lo tiene todo para llegar a lo más alto en Sudáfrica.



7. Ambiente: Como en la selección de baloncesto, los hombres de Del Bosque han creado un equipo en todos los sentidos, dentro y fuera del campo. El buen ambiente y la unión entre los jugadores es una de las facetas más positivas para la preparación de un campeonato. Todos son famosos y multimillonarios, pero tratan de no levantar los pies del suelo y ser... como Albiol, trabajadores y discretos. En una ocasión, Casillas dijo que "si tuviera que ponerle cara al ambiente de este grupo, sería la suya. Albiol es la cara de esta selección porque suma todo lo bueno de este equipo". Palabra de capitán.



8. Del Bosque: Luis Aragonés dejó todo un papelón a su sucesor. Tras lograr el mayor éxito reciente de la selección, el 'Sabio' dejó paso a Vicente Del Bosque, un entrenador discreto y de perfil bajo que ha apostado por la continuidad del bloque que heredó. A pesar de fracasar en su primera prueba, en la Copa de Confederaciones, ha sabido guíar al equipo en una intachable fase de clasificación. Destaca por su mano izquierda, su saber hacer, con el que ha logrado activar a Cesc con la 'Roja', consagrar a Piqué e incluir a nuevos valores como Negredo o Monreal.



9. Experiencia: Contamos con jugadores con amplia experiencia internacional, tanto con la selección como con sus clubes. Jugadores acostumbrados a disputar eliminatorias y finales de alta competición. Jugadores capaces de soportar la presión de jugar la final de un Mundial. Contamos con un bloque experto e irrepetible con hambre de historia.



10. No ganamos la Copa Confederaciones: Un campeón también debe tener de su lado la estadística y la suerte. Nunca antes un campeón de la Copa Confederaciones ha logrado ganar el Mundial un año después por lo que, en este caso, la estadística está de nuestro lado. La suerte decidirá el calendario y nuestros rivales. Ya la tuvimos con nuestro grupo en la fase de clasificación. Si nos acompaña en el Mundial será algo más que tendremos ganado.