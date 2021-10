Cristiano aguanta e Ibrahimovic se aleja del Mundial

Cristiano Ronaldo, que tuvo que abandonar antes de tiempo el crucial partido de Portugal ante Hungría, respiró un poco más tranquilo al conseguir su equipo una importantísima victoria ante Hungría (3-0), más valiosa por la derrota de la Suecia de Ibrahimovic, que hace que el conjunto que entrena Carlos Queiroz dependa de sí mismo, aunque, eso sí, únicamente para acceder a la repesca y seguir peleando por un billete en el Mundial de Sudáfrica [Clasificación del grupo 1] La selección portuguesa sabía lo que se estaba jugando, y espoleada por las buenas noticias que llegaban de Dinamarca, salió disparada a por el encuentro, con un Cristiano Ronaldo revolucionado que buscaba y acaparaba el balón para hacer jugar a sus compañeros.Sin embargo, fue el atlético Simao Sabrosa el que desequilibró el encuentro, sobre todo después de que CR9 tuviera que abandonar el campo antes de cumplirse la primera media hora, al volver a resentirse del esguince de tobillo que le tuvo entre algodones toda la semana.Como le viene pasando a este equipo, el buen juego de sus destacados centrocampistas no se manifestaba en ocasiones definitivas, hasta que, por fin, el extremo rojiblanco abrió el marcador al rematar un gran centro-chut de Ronaldo repelido por el portero húngaro Babos.Abierta la lata, todo parecía más fácil, pero Portugal sufrió para acabar la primera parte con su portería a cero, tras un cabezazo al poste de Gera. En la segunda parte, Liedson cabeceó un merecido segundo tanto y Simao rubricó el resultado en el minuto 79 rematando un medido centro de Duda con una envenada volea que perforó la red.El próximo miércoles, Portugal habrá de certificar su clasificación como segunda de grupo, para lo que no tendrá muchos problemas, ya que se enfrenta en casa ante Malta, última del grupo, que sólo ha cosechado un empate en los nueve partidos disputados, ante Albania.En la otra cara de la moneda, la jornada ha sido desastrosa para otra de las estrellas de la Liga española, el delantero del Barça Zlatan Ibrahimovic. Buena parte de las esperanzas de Cristiano Ronaldo, Simao y compañía se asentaban en lo que ocurriera en el Parken de Copenhague en el duelo escandinavo entre Dinamarca y Suecia -que arbitraba el español Mejuto González-.Y que los de Queiroz dependan de sí mismos, aunque sea en la repesca, tendrán que agradecérselo a Jakob Poulsen, que marcó el gol de la victoria en el minuto 79 y condena a la selección que lidera el barcelonista Zlatan Ibrahimovic, dependiente ahora de una más que improbable derrota de Portugal en casa ante Malta, última del grupo.Pese a estar obligada a ganar para no depender de lo que hiciera Portugal, Suecia no salió a por el partido y Lars Lagerbäck volvió a pecar de conservadurismo, esperando claramente a Dinamarca para tratar de hacer daño al contraataque y sin mucho juego elaborado.Suecia vivió únicamente de los movimientos y detalles de Ibrahimovic. El sueco de origen bosnio no pudo hacer nada por su equipo, aportando su calidad pero sin encajar en el estilo de juego de su selección. Con todo, aportó detalles en un pase y una jugada personal que no pudieron convertir sus compañeros.Parecía que Suecia estaba más cerca del gol, pero de repente, en una jugada aislada, Jakob Poulsen se sacó un misil desde fuera, en una acción en la que Isaksson pudo haber hecho algo más. Suecia quedó noqueada y ni con cuatro delanteros se acercó con verdadero peligro al área de los daneses, que vivieron un final plácido y estallaron en júbilo al acabar el partido, que selló su regreso a una fase final de una competición internacional tras sus fracasos en 2006 y en 2008.