Maradona medita abandonar la selección argentina

El seleccionador argentino de fútbol, Diego Armando Maradona, dejó entrever la posibilidad de abandonar su cargo tras la disputa de los dos últimos encuentros de la fase de clasificación para el Mundial de 2010, y 'amenazó' con hablar después del partido con Uruguay, que decidirá su presencia en Sudáfrica."Mi compromiso es con los muchachos. Cuando Julio Grondona (presidente de la Asociación de Fútbol Argentino) me convocó a la casa de él para dirigir la selección fue algo muy lindo, pero después vinieron cosas que no me gustaron y lo hablaremos después", sentenció Maradona.Además, el 'Pelusa' dejó claro que después de la fase clasificatoria será el momento de acercar o diferencias posturas de forma definitiva. "Tengo todo en la computadora para hablar y para decir si sigo con mis condiciones o no", dijo Maradona en declaraciones que recoge el diario Clarín Argentina ocupa el quinto puesto del grupo sudamericano en la clasificación para el Mundial de Sudáfrica de 2010, que da derecho a la repesca, y tiene que enfrentarse este sábado ante Perú -última clasificada- y la próxima semana ante Uruguay -sexta a un sólo punto por debajo de la albiceleste- en los dos últimos encuentros.Por otro lado, el gestor del combinado albiceleste avisó que no convocará a nadie para sustituir al lesionado Pablo Zabaleta, que llegó de Inglaterra a la concentración argentina con molestias musculares. "Me arreglo con el plantel que tengo", concluyó.La baja de un jugador que Maradona considera insustituible ocasionó otro capítulo de la guerra entre el técnico y Carlos Bilardo, coordinador de las selecciones argentinas, al que había pedido que intercediera para que el futbolista no disputara su partido de la Premier.Las declaraciones de Maradona han causado un gran revuelo, y ya alguno de sus jugadores ha salido a defenderlo y a pedir su continuidad. Es el caso de, de Estudiantes, que cree que "lo mejor es que siga"."No sabía nada. Serán cosas de él, personales. Por ahí no se siente tranquilo. Por ahí querrá imponer sus condiciones para seguir. En un trabajo, si no estas cómodo y tienes la oportunidad de elegir... él sabrá bien lo que quiere y lo que querrá para el futuro", dijo la 'Bruja'.Verón siguió defendiendo a Diego y desdramatizó la situación. "Desde que nació lo conocemos, no se calla y lo que siente lo dice.. Si él no está a gusto, impone sus condiciones para seguir, bárbaro y después, obviamente esto después se discute con Julio (Grondona). Nosotros respondemos al técnico. Ya pedir que se quede o no es algo que tiene que venir del presidente de AFA", agregó.