Abel: "Si queremos pasar de ronda hay que mejorar"

El entrenador del Atlético de Madrid, Abel Resino,cosechado por su equipo ante el Apoel de Nicosia en la primera jornada de la Liga de Campeones y habó del Chelsea y el Oporto, principales rivales del grupo."Ely tenemos que ir allí con la intención de sumar los tres puntos. Tenemos que jugar de poder a poder. Los que no hemos sumado hoy, podemos sumarlos la próxima jornada. Si queremos pasar de grupo, tenemos que ganar a Oporto o Chelsea, es algo normal. Nos tenemos que jugar el pase con ellos", aseguró el técnico rojiblanco, que reconoció el mal comienzo de su equipo y lamentó las oportunidades perdidas.Abel llamó la atención sobre lapero lamentó que no pudieran confirmarla con un gol que les hubiera dado la victoria. "Nos costó demasiado entrar en el partido. Nos costó penetrar y darle velocidad al balón, cosa que sí hemos hecho en la primera parte con Jurado por el centro. Hemos tenido oportunidades desde todos los ángulos", subrayó el entrenador.Precisamente el jugador que más destacó en su puesta de largo fue aque se ganó el puesto con su buen hacer ante el Racing de Santander y fue de los pocos que intentó reactivar el ataque 'colchonero' ante los chipriotas. "Con él hemos tenido más velocidad y movilidad a la hora de buscar alternativas. Si jugamos en rombo, mejoramos en ataque pero empeoramos en defensa, que es precisamente donde más sufre el equipo. Pero me ha gustado y seguramente tendrá más oportunidades de jugar ahí", precisó.Finalmente, alabó lasal que señaló como un equipo experto, que supo defender y que contó con la suerte de su lado. "El primer tiempo no ha sido tan malo. Ellos también cuentan. No hemos estado muy bien, pero ellos también han defendido muy bien. He visto un equipo muy serio y disciplinado al que también ha sonreído la fortuna", explicó, mencionando las ocasiones atléticas que acabaron estrelladas en el palo.El portero del Atlético de Madrid, Sergio Asenjo, comentó tras el empate a cero ante el Apoel de Nicosia en el estreno en 'Champions', que los rojiblancos merecieron más debido a que contaron con "muchas ocasiones de gol"."El equipohemos tenido muchas ocasiones de gol, pero no las hemos podido aprovechar. Además, su portero ha estado muy afortunado y ha impedido que nos lleváramos los tres puntos", manifestó el joven cancerbero, que mañana se concentra con la selección sub-20 para la disputa del Mundial de la categoría que se celebra en Egipto.Por su parte, Asenjo calificó al conjunto chipriota como un "". "Se nota que es un equipo trabajado porque nos ha costado entrar. Se han sabido cerrar muy bien y ahí no supimos llevarnos el partido", apuntó.Por último, el portero rojiblanco explicó que. "No pensábamos que íbamos a dejar dos puntos en este partido", finalizó el meta, que es consciente que ahora deberán ganar a Chelsea u Oporto para clasificarse a la siguiente ronda.