Iniesta: "No me veo para jugar 90 minutos"

El barcelonista Andrés Iniesta, que ya ha recibido el alta médica después de un centenar de días de baja por una lesión muscular, ha reconocido que ha sido el "peor verano en mucho tiempo". El centrocampista confía en reaparecer en el partido que su equipo juega ante el Getafe este sábado.



Andrés Iniesta se ha convertido en una de las piezas más preciadas con las que podrá contar a partir de este fin de semana el técnico, Pep Guardiola, después de que durante todo el verano el internacional español no haya podido trabajar con sus compañeros.



Esta soledad en el trabajo ha llevado a Iniesta a manifestar sin reserva que éste ha sido "el peor verano en mucho tiempo" y que lo ha pasado "mal" porque se han juntado muchas cosas en su vida, como la pérdida del españolista Dani Jarque.



Después del periodo de recuperación, ha concluido junto a expertos en el FC Barcelona lo que debe hacer y también evitar para reducir al máximo las lesiones. El jugador manchego habló de que algunos factores de riesgo tienen que ver con la manera de jugar con respecto a otros años, pero también se refirió a asuntos "personales" como causas "más importantes" de riesgo, aunque evitó pronunciarse con mayor exactitud.



"Las lesiones no llegan por causalidad. Siempre hay algún motivo, y hablando con médicos y gente especializada se han llegado a diversas conclusiones para que no vuelva a ocurrir", apuntó el jugador.



"Ahora, me encuentro con ganas e ilusión, y a un paso de regresar al campo de fútbol. Lo celebro con mucha más alegría de lo normal", apuntó el jugador, que se mostró jovial al proclamar que ahora se siente "muy feliz y contento".



"Llevo prácticamente una semana y media entrenándome a buen ritmo. La pierna funciona bien, tengo sensaciones buenísimas y ya estoy a disposición del entrenador. Evidentemente que, para 90 minutos, no me veo", añadió.





Más de cien días en el dique seco



Recordó aquella lesión muscular contra el Villarreal, la recuperación a contrarreloj para jugar la final de la Liga de Campeones y la recaída, y con todo ello admitió que no era consciente "del riesgo" que corría.



"Sabía que jugaría lesionado. Sabía que me haría más daño. Tuve diecisiete días en que sólo pensaba en esa final de Roma, en llegar a jugar, en llegar a ganarla, aun sabiendo que me iba a hacer más daño. A pesar del tiempo, me ha pasado demasiado factura todo eso para volver, pero lo repetiría. Seguramente que sí. Amo a este club, amo esta profesión y quería ganarla. Doy gracias a dios. Si la hubiera perdido (la final), habría sido un desastre total", reflexionó.



De las expectativas de su equipo esta temporada, el jugador barcelonista desea que el Barcelona llegue a mayo "optando a los títulos" que tienen en juego. Para él, este es "el límite al que aspira este año".



"La temporada anterior ya ha pasado. Todos empezaremos de cero. Si conseguimos tener la humildad del año pasado, al final volveremos a optar por los títulos, pero todo pasa por recuperar la mentalidad", subrayó.