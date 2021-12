'Schumi' revaloriza el GP de Europa

Valmor Sports, empresa organizadora del Gran Premio de Europa de Fórmula Uno, que se disputará en Valencia del 21 al 23 de agosto, anunció quetras el anuncio de la vuelta a la competición del piloto alemán Michael Schumacher.Carlos Moreno-Figueroa, director general de operaciones de Valmor Sports, aprovechó la presentación de la nueva línea de mercadotecnia del Gran Premio para apuntar que el retorno de Michael Schumacher a la Fórmula Uno, tras más de dos años retirado, ha disparado la venta de entradas con lo que"La confirmación de la participación de Schumacher ha hecho que el nivel de la venta de entradas crezca en un cincuenta por cien respecto a las últimas semanas", explicó Carlos Moreno, que cifró en poco más dede que la escudería Ferrari anunciara la presencia del alemán en Valencia.El director general de operaciones de Valmor comentó que "se ha animado mucho la venta internacional y", pero también matizó que ha habido demanda de entradas por parte de "aficionados españoles e italianos".La organización del Gran Premio superaespectadores para esta edición, aunque Carlos Moreno indicó que esperan "la confirmación de la participación de Fernando Alonso en la carrera para que termine de dar el último empujón a la demanda de entradas".El piloto asturiano Fernando Alonso está de momento excluido de participar en el Gran Premio de Europa debido a la sanción que la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) impuso a la escudería francesa Renault por una rueda mal atornillada en el monoplaza de Alonso durante el pasado Gran Premio de Hungría.mucho de la decisión que la FIA tome sobre la participación . La presencia de Alonso va a ser determinante pero estamos convencidos de que va estar, por lo que trasladamos al público que si viene va a disfrutar de un Gran Premio", afirmó."Creo que va a dar", ha manifestado el jefe de la Fórmula 1 en relación a la vuelta del siete veces campeón del mundo, Michael Schumacher.En cuanto a la actuación que el alemán será capaz de hacer, Ecclestone ha dicho que "". Su vuelta servirá para despertar un interés en los aficionados y además para "aportar intriga al Gran premio"."Él siempre ha sido super popular, ha ganado muchas carreras y la gente lo veía como algo aburrido peroy no quiere parecer aburrido ahora", añadió.Schumacher reveló que ya ha perdido tres kilos desde que aceptó sustituir al accidentado Felipe Massa en el equipo Ferrari para las próximas carreras a partir del Gran Premio de Valencia.y ya he perdido tres kilos aunque para mí también es importante ganar masa muscular. Sólo tengo que admitir que el cuello me aprieta un poco", explica Schumacher en su página web Volver a pilotar un Ferrari, después de estar tres años inactivo, constituye, y no se arredra: "He aceptado el reto y, como todo el mundo sabe, me gustan los desafíos", asegura.Schumacherque está recibiendo desde que se anunció que sustituiría a Felipe Massa. "Me gustaría dar las gracias a todos mis seguidores, que mantienen los dedos cruzados para que todo salga bien. Es increíble el apoyo que he recibido de todo el mundo estos días".. Gracias a todos vosotros", escribió Schumacher.