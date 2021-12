22.13. Negredo, o se va al Inglaterra o se queda en España

20.35. El Chelsea declara intransferible a Joe Cole



20.00. Cáceres, a un paso de la Juventus

18.50. Defour, sin noticias del Madrid

18.00. El Milán viene decidido a por Luis Fabiano

17.00 El rojiblanco Valera podría fichar por Osasuna

16.00 El Aston Villa se interesa por Sneijder

15.30. El Madrid podría volver a la carga a por Maicon

14.30. El Liverpool ya tiene atado a Aquilani

13.00. Van der Vaart a punto de regresar al Hamburgo

12.00. Xabi Alonso a punto de convertirse en el séptimo fichaje

10.52. El Chelsea prepara un desembolso de unos 100 millones para fichar a Agüero, Ribery y Pirlo

8.47. Siguen los contactos por Xabi Alonso



Negredo es uno de los jugadores del Real Madrid que aún desconocen cúal será su futuro. Con la pueta abieta desde que se volvió a incorporar al Real Madrid, el ex del Almería tiene algo muy claro, se irá a Inglaterra o se quedará en España, pero no se marchará a Italia.Capasso respondió a las preguntas de varios medios italianos, y aseguró que las posibilidades del delantero pasan casi únicamente por España o Inglaterra. "Entre las ofertas que han llegado hay de equipos españoles e ingleses, pero desde Italia, incluyendo a la Roma, nunca han expresado ningún tipo de interés", dijo.El Chelsea ha decido declarar como intransferible al centrocampista inglés Joe Cole, según ha anunciado en un comunicado difundido a través de la página web del club."Contrariamente a lo publicado en los medios, el Chelsea no considera ni considerará ninguna oferta por Joe Cole. Nuestro único objetivo y el de Joe es completar su rehabilitación y que esté en forma tan pronto como sea posible para que pueda jugar el mayor número de partidos de la próxima temporada", dice la nota.Joe Cole sufrió el pasado mes de enero una rotura del ligamento cruzado de una rodilla durante el encuentro de Copa inglesa que su equipo jugó contra el Southend United.Los rumores apuntaban a que el jugador deseaba dejar el club con el fin de contar con minutos y así tener opciones de disputar el año que viene la Copa del Mundo de Sudáfrica. El Tottenham Hotspur era uno de los más interesados.El defensa del Barcelona Martín Cáceres está a punto de marcharse cedido a la Juventus de Turín, según informó a EFE una fuente del conjunto azulgrana. El acuerdo está encallado momentáneamente en el apartado del montante que deberán recibir los equipos que han formado al jugador suramericano, si finalmente el futbolista azulgrana es adquirido en propiedad por la entidad italiana.El acuerdo es casi absoluto entre el Barcelona y el Juventus, como ha confirmado a EFE una fuente del conjunto catalán, y por tanto el conjunto italiano se hará con los servicios del jugador por un año con opción de compra por un montante de 11 millones de euros más uno de variable. Esta es la cantidad que al Barcelona le queda por amortizar del jugador, que contrató el pasado verano.Llegados a este acuerdo, la negociación debe desbloquearse cuando las partes acuerden quién asume el concepto de la 'solidaridad', es decir, el 5% que la UEFA obliga a pagar a los equipos que fichan futbolistas y que revierte en las entidades que han formado al jugador. Este 5% sólo se aplicaría en el caso de que finalmente el Juventus optase la temporada que viene por comprar al jugador.Dado que el acuerdo importante está pactado, como es la cesión con derecho a compra, es más que probable que el martes Cáceres ya sea jugador del Juventus en condición de cedido.El centrocampista belga del Standard de Lieja Steven Defour ha dicho que "por ahora" el Real Madrid no ha realizado ninguna una oferta por él, y ha afirmado que está contento en su actual club.Defour, la alternativa a Xabi Alonso, declaró que "por el momento" no había recibido oferta alguna "ni firmado en ningún sitio", al ser preguntado en rueda de prensa sobre el supuesto interés del club blanco.No obstante, admitió que existe "una buena relación con la gente del Real Madrid" y, en particular, con Zinedine Zidane, y mostró su satisfacción por el posible interés de otros clubes.El belga afirmó que se siente "bien" en su actual equipo, pero señaló que si un "gran club" llama a su puerta, "tendría que hacer una elección", en declaraciones recogidas por el diario 'La Dernière Heure' El capitán del Standard, de 21 años e internacional con la selección absoluta de su país, está en la agenda de varios grandes del fútbol europeo, según la prensa belga. Su precio estaría en torno a los 20 millones de euros.Las palabras que Del Nido dijo acerca de la "irrisoria" oferta que el Milan había presentado por Luis Fabiano parece que no van a ser las últimas. Ahora el Milan parece que va a subir la oferta por el delantero brasileño hasta alcanzar los 20 millones de euros.La pésima pretemporada en resultados que está ejecutando el Milan ha hecho que sus directivos quieran dar un golpe de timón y Luis Fabiano puede ser el primero en caer. También se rumorea con que el equipo rossonero estuviera interesado en fichar al madridista Sneijder, quién parece cerca de Milan sí, pero del Inter.El jugador del Atlético de Madrid Juan Valera podría convertirse en nuevo jugador de Osasuna esta misma semana, según informa el diario Marca . El conjunto de Pamplona se ha interesado por el lateral rojiblanco para reforzar su banda derecha.Miguel Ángel Marín vería con buenos ojos el traspaso del murciano, aunque la última palabra la tendrá el técnico, Abel Resino. El jugador, que estuvo la pasada temporada cedido en el Racing, renovó recientemente con el conjunto rojiblanco hasta el año 2012.El campeón de la Peace Cup, el Aston Villa, quiere dar el salto de calidad en la Premier y se ha interesado por el holandés del Real Madrid Wesley Sneijder, por quien estaría dispuesto a ofrecer 19 millones de euros, según publica el diario As A pesar de que el jugador quiere quedarse en el conjunto blanco, y de que Manuel Pellegrini ya ha dicho que cuenta con él, Sneijder es uno de los futbolistas con más ofertas. El Real Madrid, que necesita reactivar la operación salida, estaría dispuesto a escuchar ofertas por el holandés. De hecho, también se ha hablado de un supuesto acuerdo entre Real madrid e Inter de Milán por 18 millones de euros.Según publican algunos medios en Italia , el Real Madrid podría volver a retomar las negocicaciones con el Inter de Milán para hacerse con los servicios del lateral derecho brasileño Maicon. La tentativa por Maicon consistiría en ofrecer a Sneijder y 15 millones de euros.La clave de la operación sería Sneijder. Al parecer, Mourinho está muy interesado en contar con el holandés como su perfecto mediapunta y se conformaría con una cesión. En cambio, en Madrid no se quieren desprender del holandés a no ser que sea traspasado por una buena oferta.Rafa Benítez no ha querido esperar y ya trabaja con un Liverpool sin Xabi Alonso. Como ya se adelantaba el domingo , el elegido para sustituir al donostiarra en el centro del campo es el medio de la Roma Aquilani. Ambos clubes ya han llegado a un acuerdo, informa Marca , y el traspaso se ha cerrado en 18 millones de euros más objetivos.Después de las declaraciones del holandés en las que acataba que Pellegrini no contaría con él este año, el objetivo del centrocampista es regresar al club del que procedió, el Hamburgo.Según publica el diario alemán ' Bild ', Van der Vaart no vería con malos ojos la operación. A favor del regreso a Alemania está la preferencia de su mujer, Heisse Bilder, quién prefiere ese destino para su marido por encima de cualquiera.Según publica el diario ' Sport ' y varios medios de la prensa inglesa como ' The Times ', el centrocampista Xabi Alonso podría ser ya nuevo jugador del Real Madrid.La operación podría haberse cerrado en unos 32 millones de euros más tres millones más por objetivos. La reunión que mantuvieron en Barcelona José Ángel Sánchez, director general ejecutivo del Real Madrid, y Christian Purslow, director financiero del Liverpool, con motivo del partido que los 'reds' disputaron ante el Espanyol ha servido para que los dos clubes cierren el acuerdo.De ser cierto el rumor, el equipo de Florentino ha tenido que ceder y desembolsar un precio alto por el jugador. Ahora, Benítez pretende que el clube 'red' utilice el dinero para encontrar un sustituto. Aquilani, del AS Roma es el preferido de Benítez.El Chelsea estaría preparando una importante ofensiva para sacudir el mercado de fichajes, en la que estarían incluidos el delantero del Atlético de Madrid Sergio Agüero y los centrocampistas Franck Ribery y Andrea Pirlo.De acuerdo con el 'Daily Mail' , la inversión rondaría los 100 millones de libras (unos 120 millones de euros) y el primero en llegar sería el jugador del Milan, al que Carlo Ancelotti ha pedido expresamente para completar su formación 'diamante' para el centro del campo con un futbolista al que conoce a la perfección.Sin embargo, y pese a que, según el rotativo, las negociaciones estarían muy avanzadas, el equipo italiano no desearía dejar marchar a otro de los nombres importantes de la plantilla tras la salida de Kaká al Real Madrid y la retirada de Paolo Maldini.El Real Madrid podría estar a un paso para conseguir el traspaso de Xabi. Jose Ángel Sánchez, director ejecutivo del club blanco ha viajado en las últimas horas a Barcelona para tener el primer contacto cara a cara con Purslow, director general del Liverpool. Estuvieron reunidos una hora y media pero sin llegar a ningún acuerdo concreto.Elmás objetivos cumplidos, cantidad a la que el Madrid se niega ofreciendo tan sólo 30 millones de euros más dos o tres por objetivos.El Real Madrid empieza a buscar alternativas a Xabi Alonso ante las dificultades que está encontrando para cerrar el fichaje del jugador de los 'reds'. Y la primera opción es, mediocentro del Standard de Lieja, que gusta en la casa blanca y que está siendo seguido desde hace ya tiempo.El club blanco ya ha sondeado la contratación de este jugador, que podría salir de su club por unos 20 millones de euros, justamente la mitad de lo que pide Rafa Benítez por Xabi. Sin alcanzar este precio, Defour tampoco sería una ganga, puesto que ofertas no le faltan al jugador ni al campeón belga, que esta temporada disputará la Champions y que no quiere tocar el equipo.