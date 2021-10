La escudería Renault le ha comunicado a Nelson Piquet que no continuará conduciendo para ellos esta temporada, según ha confirmado el propio piloto brasileño en su página web, en la que afirma haber recibido una carta de despido de la marca del rombo."He recibido una carta de Renault F1 en la que me informan de su intención de poner fin a nuestra relación antes de que concluya la temporada. Tengo que agradecer el apoyo de un pequeño grupo de personas y con quienes he trabajado en la escudería, aunque obviamente", indicó.El carioca, que debutó el año pasado en el 'gran circo', asegura sentir "cierto alivio" por poner fin "al peor periodo" de su carrera. "Ahora tengo la oportunidad de dirigir mi carrera al lado correcto e intentar", afirmó esperanzado.El compañero de Fernando Alonso se define como un "jugador de equipo", pero considera que no ha contando con todos los apoyos necesarios para desarrollarse. "Decenas de personas con las que he trabajado a lo largo de mi carrera responden de mi carácter y talento, excepto, desgraciadamente, la persona que más influencia ha tenido en mi carrera en la Fórmula 1", apuntó.El hijo del tricampeón del mundo no dudó en señalar a su director deportivo,. "El camino a la F1 es delicado y mi padre y yo firmamos un acuerdo con Flavio Briatore, creyendo que era una gran opción por sus contactos y habilidades. Sin embargo, con él empezó el periodo negro de mi carrera", comentó.Además, no dudó en calificar al italiano como su "verdugo". "Siempre he creído que tener un director es ser parte de un equipo, como tener un compañero. Es alguien que debe animarte, alentarte y darte oportunidades. En mi caso ha sido al contrario.".'Nelsinho' considera que no recibió el apoyo necesario del italiano. "En mi año de debut, tras el inicio de la temporada, comenzaron a pasar situaciones extrañas. Como debutante, esperaba mucho apoyo y preparación para adaptarme", añadió.Sin embargo, pronto notó que pilotaba "el otro coche". "No me prestaban ningún tipo de atención. Además, muchas veces 15 minutos antes de la calificación,, asegurando que si no obtenía un buen resultado, tendría otro piloto listo para ocupar mi lugar. Nunca había necesitado amenazas para conseguir resultados. En 2008, conseguí 19 puntos y una segunda plaza, el mejor debut de un brasileño en la Fórmula 1", apuntó.Además, Piquet Jr explicó que las cosas empeoraron esta temporada. "Briatore me prometió que las cosas cambiarían y que. Me hizo firmar un contrato en el que se me exigía conseguir el 40 por ciento de los puntos de Fernando Alonso a mediados de la temporada. A pesar de que Fernando es bicampeón del mundo y un excelente piloto, pensé que en las mismas condiciones lo conseguiría", comentó.El brasileño insistió en que las promesas no se cumplieron. "Completé 2.002 kms de tests por los 3.839 de Fernando y sólo me entrené tres días en seco, mientras que Alonso sólo lo hizo un día en mojado. Nunca he tenido la oportunidad de prepararme para el sistema de calificación que usamos. Actualmente, la diferencia entre el primero y el decimoquinto es inferior a un segundo. Con 0.2 segundos puedes ganar ocho posiciones", insistió.Los problemas entre la escudería y el piloto no son nuevos, después de la discreta temporada que ha realizado el brasileño. Y es que Piqueten ninguna de las carreras disputadas. De hecho, se rumoreó que no participaría en el Gran Premio de Hungría del pasado 26 de julio. Ahora, su marcha se ha confirmado.Según desvela la prensa brasileña, el padre del piloto, Nelson Piquet, pretendería hacerse con el control del equipo BMW-Sauber para que su hijo pudiera seguir corriendo en la Fórmula Uno.