Arbeloa: "Como el Real Madrid no hay nada"

El nuevo jugador del Real Madrid Alvaro Arbeloa, que este jueves realizó su primer entrenamiento a las órdenes de Manuel Pellegrini, se mostró "" al club blanco, lo que considera su "casa"."Vengo de un pedazo de club con un montón de historia, pero para mí, como el Real Madrid no hay nada. Cualquier chaval no desaprovecharía la oportunidad de venir al Real Madrid, y menos con el proyecto deportivo que hay", dijo, en una entrevista a los medios oficiales del club.Y es que el salmantino conoce a muchos compañeros de su anterior paso por el Real Madrid, por la selección o por haberse enfrentado a ellos como rivales. "He estado muy a gusto, me han tratado fenomenal y de momento la aclimatación es muy rápida".A uno de los que se ha medido es Cristiano Ronaldo, al que prefiere "gracias a dios es mejor tener de compañero que como rival". "Después de haberlo sufrido espero podré disfrutar de él y ganar títulos junto a él", confió.Además, reconoce que: "Ojalá, estaría contentísimo de tenerlo aquí. Es un grandísimo futbolista, y, sobre todo, muy buen amigo mío y un gran compañero. Si pudiese venir, el más contento sería yo. No se cómo está la situación. No habla mucho de esas cosas. Imagino que habrá que preguntarle a él cómo está la situación y esperar a ver qué pasa estos días"."Hemos estado entrenando estos días, poniéndose en forma. Ha estado en la gira del Liverpool y le he visto tranquilo. Está en una situación que no es sencilla, pero es un futbolista profesional y sabe que hay que convivir con estas cosas. Por mi parte, no ha sido fácil, pero aquí estoy. Rafa defiende sus intereses y ahora es otra persona la que lleva las negociaciones", añadió, sobre la dificultad de negociar con Benítez.Por otra parte, aseguró que no le importa no haber tenido presentación, ya que prefirió "ir a entrenar directamente y dejar las presentaciones a los 'cracks' que son los que venden" y conocer a su nuevo entrenador, que todavía no le ha dado instrucciones concretas, aunque asegura que él": "He jugado el 80 ó 90 por ciento de las veces en el lateral, pero salí de aquí jugando de central y en el Deportivo también, no me importa dónde".No podrá estrenarse en la 'Peace Cup' porque ha estado unos días enfermo, pero está deseando estrenarse en la gira de Estados Unidos y en el comienzo liguero, precisamente ante el equipo gallego. "Me hace ilusión. Allí pasé seis meses muy buenos y tengo buenos amigos. Tengo ganas de que empiece la Liga, poder jugar ese partido y empezar a disfrutar", deseó.Arbeloa no quiso referirse a, porque sólo quería estar en el Real Madrid y en el nuevo proyecto. "Tuve la suerte de compartir vestuario con leyendas y me quedó esa experiencia. Estamos intentando hacer algo parecido, traer jugadores del mundo y venir a esta casa, con este proyecto, es un orgullo, una satisfacción y un reto importante", recalcó.Finalmente, consideró que viene "como las dos cosas, como un jugador que se ha ganado el estar aquí, que ha demostrado lo que tenía que demostrar y también como canterano". "Vengo a ganarme un puesto, siendo canterano. Casillas, Raúl o Guti siguen siendo canteranos", concluyó.